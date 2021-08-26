نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ورابط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

بعض المواطنين من أصحاب المعاشات يسألون عن شروط التقديم للحصول على معاش الضمان الإجتماعي ومن خلال مقالي سوف أوضح الشروط ورابط التقديم للحصول على معاش الضمان الإجتماعي، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية يقدم المواطنين أصحاب المعاشات على التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443، حيث أوضحت الوزارة أن المستجدات بشأن آلية احتساب صرف المعاش وفق المادة الثامنة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المتبعة والتي تقول أن الفرد المستقل أو الأسرة يحق لهم الحصول على المعاش في حالة إجمالي الدخل المحتسب يكون أقل من الحد الأدنى للمعاش، وهذا بجانب استيفاء بقية المعايير والشروط لطلب استحقاق الضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف المبالغ للمستحقين بصفة دورية كل شهر. شروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد: يشترط الجنسية السعودية ويستثنى المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته، وكذلك أبناء الزوجة السعودية التي زوجها أجنبي. مخصص للمتقدمين في العمر كبار السن رجال ونساء، كما يشمل أيضاً الأسر التي تعول أطفالا والتي لها غائب أو مفقود، وأسر مدمني المخدرات، بالإضافة إلى الأرملة مع أيتام والمطلقة مع أبنائها. النساء اللواتي ليس لهم عائل أو زوجها مفقود أو مدمن كما ذكرنا في السطر السابق. يحق أيضاً للأيتام الحصول على معاش الضمان، أو الأبناء مجهولي الأب. يشترط أن يكون للمتقدم حساب بنكي من أجل إيداع مبلغ المعاش عليه. على أن يكون الشخص مقيم بالسعودية إقامة كاملة. ألا يتجاوز المتقدمين الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد. سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المستندات المطلوبة لتقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي: أن يكون الشخص مستوفي الشروط ومن الفئات المستهدفة المذكورة في الضوابط السابقة

تختلف المستندات من شخص لآخر على حسب الفئة سواء شخص من كبار السن أو إمرأة مطلقة أو أسرة تعول أيتام..وغيرهم من المستحقين وفق المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية. طريقة التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 تسجيل الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو إذا كانت أول مرة عليك إنشاء ملف شخصي من خانة مستفيد جديد. ثم تعبئة البيانات الشخصية ومعلومات التواصل والعنوان. بيانات الحساب البنكي. ثم الإفصاح عن إجمالي الدخل. يليها تعبئة البيانات العائلية والتي تشمل : بيانات العائل إن وجدت

بيانات الدخل

بيانات الأسرة

بيانات الحساب البنكي، وارفاق المستندات المطلوبة. 6- كيفية التحقق من قبول الطلب كيفية التحقق من قبول الطلب: حيث يرسل لك النظام رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل أثناء التقديم في حالة استحقاقك وقبول الطلب من خلال الاتصال برقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على 199099

أو من خلال تسجيل الدخول ثم تحديد طلباتي من القائمة الرئيسية سوف تظهر النتيجة. الوسوم عمر شويل - جدة شروط ورابط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر وزارة الموارد البشرية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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