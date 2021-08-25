شروط التقديم في وظائف جامعة الملك خالد الأكاديمية للنساء والرجال بالمملكة

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شروط التقديم في وظائف جامعة الملك خالد الأكاديمية للنساء والرجال تعلن الجامعة عن وظائف شاغرة، من خلال رئاسة أكاديمية الملك خالد، عن توافر 127 وظيفة أكاديمية للرجال والسيدات، وذلك من خلال محركات البحث الإلكترونية، ثم فتح بوابة التقديم الإلكترونية أمام الراغبين، في شغل الوظائف المتاحة لكل من الجنسين، حيث تتوافر وظائف أدارية وهندسة وصحية، في البرنامج الذاتي للمدينة الطبية، وتستقبل الحاصلين لشهادة الثانوية العامة، والشهدات الابتدائية، والبكالوريوس، ثم أن هذه الوظائف المتاحة ضمن أهداف المملكة 2030، لتحسين المعايير الاقتصادية للمواطنين والمجتمع السعودي، وان التقديم يبدأ من 2 سبتمبر2021، فعلي الراغبين تجهيز المستندات والشهادات، لتسجيل رغبات الالتحاق بالوظائف الشاغرة، عند فتح باب التقديم. ويمكن أيضا الاطلاع علي هذا المقال من ثقفني، رابط وشروط التقديم علي وظائف جامعة الملك خالد 1443 الأكاديمية للرجال والنساء.
شروط التقديم في وظائف جامعة الملك خالد الأكاديمية للنساء والرجال
أعلنت الجامعة عن توفر وظائف أكاديمية، للسعوديين من الرجال و النساء، لبعض التخصصات بالجامعة، تعاقد مؤقت مع الجامعة، بعقود التعاون الفصلي لبعض التخصصات،:
- كلية العلوم الإنسانية بأبها للنساء فقط.
- الشريعة وأصول الفقه بأبها، للنساء فقط.
- ثم التمريض بخميس مشيط، وأبها للنساء فقط.
- الصيدلة بأبها.
- العلوم والإدآب بمخايل، عسير، بظهران الجنوب، بتنومه، بسراة عبيدة، وخميس مشيط، بأحد رفيدة، للنساء فقط.
- المجتمع، برجال المع للنساء فقط.
- العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط.
- ثم الأعمال بأبها.
- مركز اللغة الانجليزية بأبها.
- علوم الحاسب الألي بأبها.
شروط التسجيل في وظائف جامعة الملك خالد
تم إتاحة الوظائف، علي رتبة معيد، وأستاذ مساعد للعام الجامعي 1443، في جامعة الملك خالد بالمملكة، وفقا للشروط التالية:
- علي المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.
- ثم يكون بصحة جيدة خالية من الإعاقات.
- لا يتقدم لأكثر من وظيفة.
- لا يكون المتقدم مفصولا من جهة عمل اخري.
- ثم اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية.
- الحصول على الشهادة الأكاديمية والخبرة خارج المملكة يجب أن تكون الشهادة معادلة لوزارة التربية والتعليم وشهادة الخبرة.
شروط التقديم على وظيفة معيد في جامعة الملك خالد
- المتقدم سعودي الجنسية.
- ثم لا يزيد العمر عن 30 سنة للحاصل علي البكالوريوس، 35 للحاصل علي الماجستير.
- يكون المتقدم لائقا طبيا خالية من الإعاقات.
- شهادة البكالوريوس أو الماجستير، من جامعة سعودية، أو شهادة معادلة من جهة الاختصاص، والدراسة بالانتظام الكامل.
- ثم لا يقل التقدير في البكالوريوس جيد جدا، أما الماجستير إذا كان المتقدم حاصل عليها من جامعة تمنح تقدير.
- الحصول علي الدرجة المطلوبة في اختبارات اللغة الانجليزية.
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