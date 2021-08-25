شروط استخراج بطاقة الراجحي الرقمية وخطوات طلب البطاقة والرسوم

شروط استخراج بطاقة الراجحي الرقمية التي سهلت على كثير على عملاء البنك عملية الشراء لكونها بطاقة رقمية مسبقة الدفع التى تتمتع بمميزات عديدة، للتيسير عليهم في شراء المستلزمات والسلع يوميًّا من أي مكان داخل المملكة أو خارجها، كما يمكن للعملاء الحاصلين عليها الاستفادة من الاسترداد النقدي بنسبة 100% على العملية الشرائية الأولى أونلاين حتى 50 ريال سعودي، بالإضافة إلى استرداد نسبة 50% من قيمة العمليات الشرائية خلال 30 يوم حتى 50 ريال سعودي، كما أنها متاحة للعملاء الحالين والجدد ولا يستغرق إصدار البطاقة وقتًا طويلًا عبر تطبيق الراجحي موبايل واستخدام مباشر بعد إضافتها في أبل باي، ويعد بنك الراجحي من اهم مصارف المملكة من حيث التعاملات وتقديم الخدمات فى كافة أنحاء المملكة غير تقديم الكثير من التمويلات التي يستفيد منها اعلب فئات المواطنين كالقرض الشخصي للسعودين والمقيمين وغيرة الكثير وتختلف البطاقات الائتمانية من بطاقة سفر بلس والفرسان، إلى جانب بطاقة إنفينيت وإنسان واصبح التعاملات رقمية الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلي الفروع للإنهاء الاجراءات البنكية الخاصة بهم وبحسابتهم لعمليات الإيداع والسحب وغيرها.

شروط استخراج بطاقة الراجحي الرقمية

إلا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة. يتم تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو نسخة من بطاقة الإقامة.لا يتطلب إصدار البطاقة موافقة ائتمانية. وجود حساب جاري لدى مصرف الراجحي. لا يشترط أن يحصل العميل على موافقة ائتمانية من أجل استخراج البطاقة.

خطوات طلب البطاقة الرقمية من الراجحي

الدخول إلى تطبيق مصرف الراجحي بعد تنزيله. التقديم بطلب الحصول على البطاقة الرقمية. يتم قبول الشروط والأحكام. شحن الطاقة عبر الحساب الجاري في المصرف. البدء في استخدام البطاقة للتسوق الإلكتروني.

رسوم إصدار البطاقة الرقمية مصرف الراجحي

عند استخراج البطاقة الرقمية فهي مجانية ولا تتطلب دفع رسوم سنوية.

فى حالة استخراج البطاقة مجددًا فإن قيمة الرسوم تصل إلى 50 ريال

تبلغ نسبة رسوم العمليات الدولية 2.75%.

مميزات البطاقة الرقمية من الراجحي