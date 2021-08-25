السعودية تحذير المصريين من قرارات القوى العاملة الجديدة

مكتب التمثيل العالمى التابع للقنصلية المصرية بالرياض سوف يقوم بإرسال بيان عاجل للدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة ، وذلك قد يكون فى حدود ما يقوم بة المكتب باستمرار لمتابعة احوال العمالية للمصريين بالمملكة العربية السعودية ، وذلك قد يكون بجانب اعمال تقوم بتلقى الأستفسارات وايضا الشكاوى وتعمل ايضا على تقديم المساعدة للذين يعملون فى الخارج من المصريين ، وانة بجانب ان يتم حفظ الحقوق للعمالة المصرية فى دولة العمل خاصة فى الفترات الاخيرة لان هناك العديد من الدول قاموا باتخاذ كافة الإجراءات التى اضرت من جانبها بالعمالة الوافدة إليها .

هل سيتم رفع تعليق القدوم المباشر للمقيمين داخل المملكة من عدمه

القى المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين التصريحات التى قد يتم من خلالها ، تاكيد بان التقرير الذى قد تلقاه وزير القوى العاملة قد يكشف عن قرار لدى وزارة الخارجية السعودية الذى صرحت الوزارة بة وتم اتخاذه وايضا اعلانة وقد يكون هذا القرار متعلق بشأن رفع تعليق القدوم المباشر للذين يقيمون بالمملكة العربية السعودية والذين قد تم أخذهم جرعتين من لقاح كورونا الذى قد تم اعتماده بالدولة قبل ان يتم المغادرة من الأراضى السعودية ، فهذه الفئة يتم السماح لهم من قبل الوزارة بأن يتم عودتهم مباشرة للملكة العربية السعودية وذلك بجانب اخذ كافة الاجراءات الاحترازية التي قد تكون معتمدة من الجهات الصحية بالدولة .

ما هي الشروط الخاصة برفع تعليق القدوم المباشر للمقيمين

قام كريم ابو السعود الملحق العمالى والقائم بعمل رئيس مكتب التمثيل فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية من خلال التصريحات عن الشروط التى يجب توافرها لدى العمالة الوافدة والتي يجب أن يتم تطبيق ذلك القرار واوضح ايضا ان هذا القرار قد شمل ما يلى :