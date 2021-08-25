تطبيق منصة مدرستي الإلكتروني وطريقة تحميل التطبيق على الهاتف وإنشاء حساب. حيث أن الحكومة السعودية من المعهود عليها دائماً تقديمها لمختلف الخدمات التي تساعد المواطن السعودي. كما إن الحكومة السعودية تسعى لتحويل جميع الخدمات المختلفة بشكل إلكتروني من أجل تقليل الإزدحام وكذلك الحد من انتشار العدوى. ومن بين هذه الخدمات هي منصة مدرستي والتطبيق الخاص بها على الهاتف. كما إن أكثر ما يتم البحث عليه في هذه الفترة الحالية هو منصة مدرستي وطريقة التسجيل عليها وكذلك تطبيقها. كما أن تطبيق منصة مدرستي يعتبر من أهم التطبيقات الذكية للطالب السعودي حيث يتمكن من خلاله متابعة الاختبارات والدروس. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة تحميل تطبيق منصة مدرستي وكذلك طريقة إنشاء حساب. كما يمكنك التعرف أيضاً على طالب جديد بنظام نور كيفية التسجيل وتسجيل ولي الأمر وحملة النقل المدرسي.

تطبيق منصة مدرستي الإلكتروني

حيث تعتبر منصة مدرستي الإلكترونية هي المنصة الرسمية لتكملة العملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية. كما إن وزارة التعليم السعودية قد أطلقت هذه المنصة من أجل جميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور والمعلمين. حيث تضم هذه المنصة جميع الأدوات والمواد الدراسية التي تساعد الطلب على التعلم وكذلك مختلف العناصر التي يحتاج المعلم إليها للشرح للطالب. كما قامت وزارة التعليم السعودي أيضاً بإصدار تطبيق خاص بمنصة مدرستي على الجوال. كما لكي يتمكن الطالب من الحصول على المواد الدراسية وكذلك الدروس من خلال الهاتف دون الحاجة إلى الحاسب الآلي. وحتى يتمكن المواطن من الحصول على التطبيق فقط عليه تحميله من على أب ستور بالنسبة للأيفون. وكذلك أصحاب الهواتف الأندرويد يتمكنوا من تحميل التطبيق عن طريق الموقع من جوجل بلاي.

كيفية إنشاء حساب على منصة مدرستي

كما يتمكن الطالب أو ولي الأمو وكذلك المعلم من إنشاء حساب خاص على منصة مدرستي لكي يتمكن من الحصول على جميع خدماتها. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة لعمل حساب على المنصة كما يلي: