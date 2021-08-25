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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443 واللقاحات المعتمدة بالسعودية في المقال التالي
طريقة رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443، حيث يرغب جميع الأشخاص في معرفة الطريقة الصحيحة لاعتماد شهادة الحصول على لقاح فيروس كورونا، والتي تم الحصول عليها من الدول الأخري وخارج المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت وزارة الصحة السعودية خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين في السعودية ليتم رفع طلبات إضافة الشهادات الخاصة بالتطعيم ضد كورونا، واليوم سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر الهام.
رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443
يتم رفع شهادة التطعيم على توكلنا ليتم إضافتها إلى أنظمة وزارة الصحة السعودية، وجاءت هذه المبادرة من وزارة الصحة بالمملكة، ليستفيد منها جميع القادمين إلى السعودية، من أجل تسهيل الدخول إلى المملكة وعدم خضوعهم لحجر صحي داخل مؤسسة أو حجر صحي منزلي، ويتم فقط قبول اللقاحات المعتمدة، وهى كالتالي:
- موديرنا (Moderna).
- أكسفورد استرازينكا
- (Oxford-Astrazeneca).
- فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech).
- جانسن (Janssen).
- ساينوفاك (Sinovac).
- سينوفارم (Sinopharm).
طريقة رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443
رفع شهادة التطعيم على توكلنا من الأمور الهامة التي تعمل على مساعدة القادمين إلى المملكة العربية السعودية، ليتم الحصول على مثبته في توكلنا على لقاح كورونا المعتمد من المملكة، ويتم رفع الشهادة من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى خدمة تقديم طلب من أجل اعتماد اللقاح داخل السعودية.
- قراءة التعليمات كاملة، والنقر على قرأت، ثم التالي.
- تحديد مقدم الطلب، سواء سعودي أو مقيم.
- في حالة المقيم يتم كتابة رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء، ورمز التحقق المرئي.
- في حالة اختيار المواطن السعودي يتم كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد، والرمز المرئي، والنقر على التالي.
- ثم مراجعة البيانات وكتابة الاسم باللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وتحديد الجنسية وكتابة رقم جواز السفر، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- يجب الآن كتابة الرمز الذي وصل على الهاتف، والضغط على خانة التالي.
- ثم تحديد عدد التطعيمات ودولة التطعيم، وتاريخ المرأة الأولى.
- يب إرفاق المستندات المطلوبة، والنقر على إرسال الطلب، ومتابعة الطلب عبر تطبيق توكلنا.
شروط اعتماد شهادة التطعيم على توكلنا
من الشروط العامة التي وضعتها وزارة الصحة السعودية من أجل اعتماد شهادة التطعيم على توكلنا ما يلي:-
- وجود هوية وطنية للمواطنين أو هوية مقيم للمقيمين لإستقبال الطلبات.
- المستندات المرفقة بصيغة (PDF)، والحجم (MB1).
- ضرورة وضوح البيانات الشخصية الموجود بشهادة التطعيم، وكذلك اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.
- الشهادة يجب أن تكون بأحدى اللغات التالية العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو مترجمة ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.
- من المستندات التي يجب إرفاقها صورة من جواز السفر، بالإضافة صورة من شهادة التطعيم.
- طالما هناك طلب قائم في توكلنا، فإنه لا يمكنك التقديم بطلب جديد.
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