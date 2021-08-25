شروط قرض الجسر من مصرف الراجحي وكم يعطي وما الأوراق المطلوبة

شروط قرض الجسر من مصرف الراجحي وكم يعطي؟ يعد هذا القرض من أفضل القروض التي يتم الحصول عليها من مصرف الراجحي، ويقدم قرض الجسر لعملاء المصرف ممن يمرون بصفيق مالي ويعجز عن سداد دفعات قديمه من القرض السابق أو إقامة مشروع، كما يعمل قرض الجسر من مصرف الراجحي علي سداد متأخرات القرض علي العميل لذلك يقدم مصرف الراجحي تمويل الجسر للعملاء بدلا من وقوع العميل تحت جزاءات المصرف من عقوبات وغرامات مالية بسبب التأخير سوف نشرح لكم كل ما يدور حول قرض الجسر من مصرف الراجحي عبر هذا المقال من خلال موقع ثقفني الإخباري.

شروط قرض الجسر من مصرف الراجحي

يتطلب من العميل عدة شروط يجب توافرها للحصول على قرض الجسر من أجل سداد القرض القديم وهي تتمثل في السطور الأتية:

يجب أن يكون العميل يشغل وظيفة مستقرة براتب ثابت.

لابد أن يكون راتب العميل 2000 ريال سعودي ليتمكن العميل من سداد القرض بعد الحصول عليه.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 56 عاما.

ألا يقل عمر العميل عن 25 عاما وهذا شرط أساسي للحصول على القرض.

لا يجوز للعميل تقديم اكثر من طلبين من أجل الحصول على قرض الجسر من مصرف الراجحي.

كم يعطى بنك الراجحي قرض الجسر

يقدم مصرف الراجحي قرض التجسير للعملاء الذين يرغبون في الحصول على قرض شخصي لأي عميل غير قادر علي سداد القرض القديم ويتم توفير قرض الجسر بتحويل رواتب أو بدون تحويل الراتب من جهة العمل ويتم بالاتفاق مع المؤسسات أو الشركات أو البنوك الأخري ولكن في هذه الحالة ملزم العميل بدفع أقساط قرض الجسر بعد سداد أخر قسط من القرض القديم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الجسر من مصرف الراجحي

يجب إحضار بعض من المستندات في حالة التقديم على قرض الجسر من مصرف الراجحي، المستندات والأوراق المطلوبة تتمثل في النقاط الآتية: