موعد تسليم الكتب المدرسية في المملكة و الضوابط العامة لتشغيل المدارس في العام الجديد

موعد تسليم الكتب المدرسية في المملكة، حيث تعمل في هذه الآونة وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، على تنفيذ الخطة التي سيتم من خلالها توزيع الكتب الدراسية، على الطلاب وبكافة المراحل، وقد وضعت الوزارة خطة يتم من خلالها توزيع الكتب الدراسية، بالتوافق مع الإجراءات الوقائية اللازمة، وفي ضوء مطالبة الطلاب وأولياء أمورهم بالتعرف على موعد استلام الكتب المدرسية، تم تحديد موعد التسليم الرسمي للكتب، وقد أضافت وزارة التعليم، عدة مواد جديدة إلى منهاج السعودية، كما يمكن اتباع خطوات و شروط نقل الطالب من مدرسة إلى اخرى عبر نظام نور، وسيتضمن هذا المقال التوضيحي موعد التسليم والمزيد من المعلومات عن ضوابط العامة لتشغيل المدارس في العام الجديد 1443.



موعد تسليم الكتب المدرسية في المملكة

وفق الخطة التي عملت وزارة التعليم السعودية، على وضعها لعام الدراسي الجديد 1443، فإنه قد تقرر بأن يتم تسليم الكتب قبل 29 من أغسطس لعام 2021 الموافق 21 من شهر محرم /لعام 1443، فقد أعلن بأنه سيكون موعد تسليم الكتب، بشكل رسمي وفي كافة مدارس المملكة، بالتعاون مع إدارة التعليم، والتي تمكنت من الانتهاء، من عملية طباعة ما لا يقل عن71 مليون كتاب مدرسي، وهي ما سيتم توزيعها على المدارس، ويذكر بأن العام الدراسي الجديد، سيتم ولأول مرة العمل بنظام الثلاثة فصول.

الضوابط العامة لتشغيل المدارس في العام الجديد 1443

أعلنت وزارة التعليم العام، الضوابط العامة لتشغيل المدارس في العام الدراسي الجديد 1443هـ، والتي جاءت كالآتي:

الالتزام بالضوابط والاحترازات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة. ثم تقرر أن الطالب فوق 12 عامًا ولم يتلق الجرعتين يعد غائبًا حتى يستكمل التحصين. تخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها. ثم استبعاد الأنشطة الصيفية وغير الصيفية التي لا تحقق التباعد. تنظيم الدخول والخروج بشكل يضمن التباعد، متابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها. وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات، متابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي. تعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلبة وبعد خروجهم يوميًا. تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام حال وجود إصابة أو اشتباه في إصابة والتحول للتعليم عن بعد. ثم تعليق الدراسة في المدرسة إذا تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة والتحول للتعليم عن بعد. الطالب المتغيب بسبب الإصابة أو الاشتباه بالإصابة يتابع تعليمه عن بعد. حصول جميع طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية والكادر التعليمي والإداري على جرعتين من اللقاح.

كتب المنهج السعودي 1443

قد تم وبشكل رسمي الانتهاء، من تعديل وطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، وسوف يتم توزيع الكتب المدرسية، على المدارس السعودية عما قريب، والتي قد شهدت عدة تعديلات تهدف من خلالها الوزارة إلى زيادة الكم المعرفي للطلاب.