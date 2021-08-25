إصدار أقامة للعماله المنزلية عبر منصة ابشر بخطوات سهله ومعرفه الشروط والمتطلبات

إصدار أقامة للعماله المنزلية من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر والتي يستخدمها مواطنين المملكة العربية السعودية. كما أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه توتر. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا وعبر صفحتها عن تجديد رخصه السير والقيادة الكترونيا عبر ابشر وكيفيه الوصول للخدمات بالخطوات. كما أعلنت أيضا عن الاعتراض علي مخالفه مروريه الكترونيا عبر ابشر ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم شروطها ومتطلباتها وكيفيه الوصول إليها الكترونيا بالخطوات.

إصدار أقامة للعماله المنزلية

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من إصدار هويه مقيم أو أقامة لاحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية المسجلين لديه الكترونيا. كما أعلنت أيضا عن الأشخاص المستفيدين من الخدمة وهما المواطن والمقيم المسجلين والمفعلين للمنصة ولديهم حسابات شخصيه بها. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن الرسوم المتعلقة بالخدمة وهي 600 ريال للعماله المنزلية المزارع أو الراعي. أما لفرد الأسرة المقيم بعد بلوغ السن القانوني 18 عام فتكون الرسوم 500 ريال. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة وتقديم جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع والمنصات الرسمية بالمملكة. نظرا لتطور وسائل التواصل بين الأفراد والتطور التكنولوجي التي وصلت ألية.

شروط أصدار أقامة

كما أعلنت المنصة أيضا عن الشروط التي يجب توافرها لكي يتم نجاح الخدمة. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية:

تسديد رسوم الإصدار الخاصة بالإقامة ومخالفات التأخير إن وجدت.

سداد المخالفات المرورية المسجلة علي المراد الإصدار له إن وجدت.

وجود رقم دخول.

عند طلب الخدمة يجب تواجد المقيم داخل المملكة.

سريان جواز السفر الخاص بالمقيم.

تسجيل بصمه وصوره للمقيم.

يجب أن لا يكون العامل مسجل كمتغيب عن العمل.

خطوات أصدار أقامة الكترونيا

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه إصدار الإقامة الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: