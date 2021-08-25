نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد استمارة السيارة الكترونيا عبر منصة ابشر بالخطوات ومعرفه اهم شروط الخدمة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تجديد استمارة السيارة الكترونيا من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر والتي يستخدمها العديد من المواطنين. بالإضافة إلي ذلك أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا حديثا عبر صفحتها عن الخدمات التي يثير عليها التساؤل مثل التعريف بأفراد الأسرة من ابشر بطريقه إلكترونية وكيفيه الوصول إلي الخدمة. كما تم الإعلان أيضا عن إضافة مستخدم لمركبه الكترونيا عبر منصة ابشر وكيفيه الوصول للخدمه ومعرفه الشروط. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح اهم شروط الخدمة وكيفيه الوصول إليها الكترونيا بالخطوات ومعرفه الرسوم التي تم الإعلان عنها.
تجديد استمارة السيارة الكترونيا
أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من تجديد رخصه سير المركبات التي يمتلكونها بطريقه إلكترونية سهله وفي دقائق. كما أعلنت المنصة أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين بالمنصة ولديهم حسابات شخصيه بها. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن الرسوم المتعلقة بالخدمة وهي 100 ريال لكل سنه. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة وتقديم جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة. نظرا لتطور وسائل الاتصال بين الأفراد والتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة.
شروط تجديد رخصه سير
كما أعلنت المنصة عن عده شروط سهله وميسره يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:
- توافر وثيقه تامين ساريه علي المركبة.
- إحضار شهاده فحص فني وتكون ساريه المفعول.
- تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.
- سداد الرسوم المتعلقة بخدمه التجديد وهي 100 ريال ومخالفه التأخير إن وجدت.
- لا تقل صلاحيه رخصه سير المركبة عن 180 يوم.
خطوات تجديد رخصه سير
بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه تجديد استمارة السيارة الكترونيا. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية:
- دخول الموقع الإلكتروني والرسمي منصة ابشر.
- تسجيل دخول المستخدم الخاص بالمستفيد في المنصة.
- اختيار خدمات المركبات ثم خدمات ثم إدارة المركبات ثم تجديد رخصه السير.
- تعبئه جميع البيانات الواردة بالصفحة بطريقه صحيحه.
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