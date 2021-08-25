استعلام عن مديونية stc برقم الهوية أو برسالة | فواتير stc

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عمر شويل - جدة ما هي طريقة استعلام عن مديونية stc برقم الهوية؟ سنتعرف على كيفية الاستعلام عن مديونية الاتصالات بالمملكة العربية السعودية برقم السجل المدني للاستعلام عن فاتورة stc أو برسالة حتى نسهل على العميل تحديد موعد سداد ديون الفواتير بشكل سهل، وتعدد طرق سداد الفاتورة كما سنتعرف، ووفرت شركة الاتصالات السعودية طرق مباشرة من أجل معرفة فاتورة كل رقم موبيل تابع لرقم الهوية.

الاستعلام عن مديونية الاتصالات stc

توفر شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن مديونية stc برقم الهوية حتى تسهل على المواطنين سداد فواتير العميل القديمة والحديثة.

تأتي خدمة الاستعلام ليستفيد منها فئتان الأولى هي المنتظمون في دفع الفواتير وأصحاب المديونية المتأخرة الذي يسدد حاليًا أو ينوي السداد.

وكانت شركة الاتصالات قد أطلقت مبادرة تساهيل لخصم المديونيات المتأخرة.

يهتم أصحاب المبالغ المتعثرة من رقم سوا بأمر فواتير stc بسب مبادرة الشركة لخصم وصل إلى 50% على مديونيات العملاء.

سنعرف طريقة معرفة إذا كنت من المستفيدين من الخصم أم لا وما هي شروط الحسم وكيفية الاستفادة منه.

إعفاء مديونيات stc:

من أجل الاستفسار عن إعفاء مديونية الاتصالات برقم الهوية:

يمكنك الاتصـال على رقم 800 للعملاء .

للعملاء ثم سيطلب منك خدمة العملاء بعض البيانات مثل رقم الهوية والهاتف لتقوم بتقديم طلب تقسيط المديونية.

سيطلب منك خدمة العملاء بعض البيانات مثل رقم الهوية والهاتف لتقوم بتقديم طلب تقسيط المديونية. ستصلك sms على الهاتف عليك تسديد نصف المبالغ المطلوبة قبل مرور شهر.

لكي تستفيد من إعفاء مديونيات التسديد عند الدفع يجبأن تكون:

يجب أن تكون من المديونات القديمة حتى 2017. يجب سداد نصف القيمة خلال شهر من تاريخ وصول رسالة الاستحقاق. إذا تم الدفع ستقوم شركة الاتصالات السعودية بسداد النصف الآخر في مدة أقصها ثلاثة أيام ويمكنك متابعة العملية من خلال الاستعلام عن فاتورة stc.

استعلام عن مديونية stc برقم الهوية

وفرت الشركة خدمة الاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية لجميع العملاء في السعودية من موقع الخدمات الخاص بشركة الاتصالات من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا الـدخول على الموقع الإلكتروني لشركة stc. قم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. ثم النقر على “خدماتي” من القائمة الرئيسية أو “mystc”. بعدها يتم الضغط على أيقونة “الاستعلام عن فواتيري”. هنا سيظهر لك رقم المديونية الخاصة بك.

الاستعلام عن مديونية الاتصالات stc برسالة

بعد أن تعرفنا على طريقة معرفة مديونية الاتصالات برقم الهوية سنتعرف على طريق الاستعلام برسالة فقط.

حيث وفرت شركة الاتصالات السعودية خدمة الاستعلام عن فاتورة Stc برسالة أو بالاتصال من خلال: