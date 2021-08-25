نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة مدرستي التعليمية وتردد قناة عين دروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية الفصل الدراسي الأول 1443، يكون دخول منصة مدرستي التعليمية من الأمور اليومية الهامة للطلاب والطالبات في كل صفوف المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، بعد أن تم إعلان العودة لنظام التعليم الحضوري، مع استمرار الاستفادة من التعليم الإلكتروني في مختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، على حسب ما جاء من بيانات حول الأدلة والنماذج التشغيلية لبدء العام الدراسي الجديد، كما سيستفيد الطلاب من قنوات عين التعليمية المتعددة، والتي تغطي كل المراحل،على القمر الصناع العرب سات، وتكون تحت اسم قنوات عين التعليمي.

رابط منصة مدرستي

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب والمعلمين وولي أمر الطالب، هو ما يبحث عنه المواطنين في السعودية، حيث حققت المنصة نجاحات كبيرة خلال العام الدراسي الماضي 1442 في المملكة، وهي الآن تستكمل ما قد بدأ من نجاحات على أيدي المعلمين والمعلمات، من يبذلون كل جهد لتقديم الشرح لطلابهم، ومساعدتهم على الفهم والتحصيل للمعلومات، وأداء الواجبات واختبار التقييم الشهري، أو الأسبوعي، ليتعرف كل طالب وولي أمر على المستوى الذي تم الوصول إليه، وكم هي العملية التعليمية الرقمية أصبحت تناظر التعليم الحضوري اليومي.

أعلنت وزارة التعليم عن دور منصة مدرستي في العام الجديد، بعد العودة للتعليم الحضوري، بالسبة لطلاب المتوسط والثانوي، سيكون رفع الجداول على منصة مدرستي ويكون الجدول مطابق للفصول الحضورية، كذلك على نظام نور مع رفع الدرجات والتقييم والحضور والغياب على المنصة.

لطلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يكون النموذج التشغيلي لاستئناف الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي حتى تاريخ 24-3-1443 الموافق 30 أكتوبر

وحول نموذج تشغيل المدارس للمتوسطة والثانوية لاستئناف الدراسة عن بُعد

منصة مدرستي تسجيل الدخول

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية استمرار التعليم الإلكتروني عن بعد في مرحل التعليم العامة وهي الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، حتى حلول الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني، حينها ستقوم الوزارة وأجهزتها بإعلان قرار جديد، حول استمرار التعليم عن بعج، او العودية للتعليم بنظام الحضور في المدارس، أو الاعتماد على نظام خاص يجمع بين النظامين عن بعد والحضوري، ولذا يستمر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول هو الهدف في الوقت الحالي للحصول على الشرح والتفاعل مع المعلمين والمدرسين بكل المدارس .

تردد قنوات عين التعليمية

قنوات عين لا يقل دورها عن ما تقدمه منصة مدرستي، وقد قامت الوزارة بإطلاق 23 قناة تعليمية تحت اسم قنوات عين التعليمية على العرب سات، القنوات تنشر جدول الحصص الأسبوعي على حسابات وزارة التعليم في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، والحساب الإلكتروني على موقع اليوتيوب، وهو الأخر يوفر فيديوهات للحصص التعليمية، حتى يستطيع الطالب الحصول على الشرح بالطريقة التي تناسبه وفي أي وقت على مدار جميع ساعات اليوم.

تردد قناة عين دروس : 12437

الاستقطاب : عمودي

الترميز 27500

جدول دروس قناة عين

جدول دروس قناة عين التعليمية لجميع طلاب المراحل من الابتدائي والمتوسط والثانوية العامة، للأسبوع الجديد سوف ننشره، ويمكن لكل طالب التعرف على الجدول الأسبوعي للدروس وموعد الإعادة اليومي، على تردد قنوات عين دروس التعليمية على العرب سات والتي قمنا بوضع التردد الذي منه يمكن مشاهدة قنوات عين التعليمية، ويواصل الطلاب الحضور للدروس من خلال منصة مدرستي وقنوات عين الفضائية او قنوات عين يوتيوب.

الدخول على منصة مدرستي وتطبيقها من خلال تطبيق توكلنا من الطرق التي تقدمها وزارة التعليم لكا طالب وطالبة ولأولياء الأمور والمعلمين وقادة المدرسة، من خلال عمل حساب على تطبيق توكلنا الرسمي، وتفعيل رقم الهاتف من نظام أبشر يمكن الدخول على منصة مدرستي بكل سهولة وبدون تسجيل بريد إلكتروني،بعدها يمكن تصفح خدمان مدرستي الجديدة التي تحدثت عنها وزارة التعليم في مقطع من الفيديو قامت بنشرة على حسابها بموقع تويتير للتواصل الاجتماعي، لأنشطة وجداول وغيرها بعدد 6 خدمات تم إضافتها للمنصة.