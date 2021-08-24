كم عدد الأيام المتبقية على المدارس في السعودية؟

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عمر شويل - جدة الأيام المتبقية على الدراسة في السعودية، مع اقتراب موعد الدراسة في السعودية نجد أن هناك انتظار كبير سواء من قبل الطلاب أو المعلمين حول عودة الدراسة في الفصول الدراسية بعد توقف دام لعام كامل واعتماد الدراسة الإلكترونية لجميع الطلاب، لذلك رغب الكثير من الطلاب في معرفة الأيام المتبقية على بداية العام الدراسي الجديد 1443 والعد التنازلي لعودة الدراسة في السعودية من الآن.

الدراسة عن بعد في السعودية

كانت الدراسة العام الماضي في السعودية إلكترونية ولكن قد قررت الوزارة أن هذا العام لن تكون الدراسة كما كانت، بل ستكون بحضور الطلاب مع تغيير نظام التعليم تمامًا ليتحول إلى 3 فصول دراسية، لهذا لن تكون الدراسة عن بعد وسيتم الاعتماد على نظام التعليم المدمج ما بين التعليم الإلكتروني والحضوري.

بداية الدراسة في العام الدراسي الجديد

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم النهائي عن رغبتها في عودة الدراسة الحضورية للطلاب، بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار، حيث تم تجهيز المدارس والجامعات من أجل ذلك من حيث تقسيم الفصول الدراسية والمواد والمقررات الدراسية، كما وقد ألزمت وزارة الصحة الجميع بضرورة أخذ اللقاح المعتمد في السعودية قبل الدخول إلى المدرسة والتسجيل في التطبيق حتى يتم تسجيل الطالب أو المعلم كمحصن.

مع العلم أن الدراسة في السعودية تبدأ في يوم 30 أغسطس هذا الشهر أي بنهايته، ومن الشهر الهجري في الواحد والعشرين من شهر محرم 1443، وهذا لجميع المدارس في السعودية والجامعات، كما أنه سيتم تطبيق نظام تعليمي جديد للطلاب في المدارس لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وهو نظام الثلاثة فصول دراسية، وسيكون تجربة جديدة على طلاب المدارس لدراسة مقررات دراسية جديدة وعلى الرغم من طول العام الدراسي ولكنه به الكثير من الإجازات تصل إلى 69 يوم إجازة.

كم يتبقى على الدراسة في السعودية؟

تعود الدراسة في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة في السعودية جميعها بعد 7 أيام من الآن، مع البدء في تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الوقائية المقررة للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية وخاصةً في الفصول الدراسية.