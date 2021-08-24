نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي afca ضباط 1443 بوابة القبول الموحد afca.mod.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي ضباط ثانوي 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين يوم الأحد بتاريخ العاشر من شهر ذي القعدة عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث يتم فرز المتقدمين ومن ثم المفاضلة بينهم وفق الدرجات الحاصلين عليها في الثانوية العامة، ودرجات القياس والتحصيلي المعتمدة من المركز الوطني للقياس، ومن خلال ثقفني نوفر رابط وزارة الدفاع تسجيل الدخول برقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور، وذلك للإطلاع على نتائج الترشيح الدفعة الثانية ثانوي 1443 فور إطلاقها.

وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1443

تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة اليوم الأحد بتاريخ 20 يونيو 2021م الموافق لتاريخ 10 ذو القعدة عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي أو المبدئي لطلاب الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية ضباط 1442.

وذلك بعد أن تم الإنتهاء من عملية الفرز والمفاضلة، ومن المقرر وفق المعلن عنه من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع أن يتم إرسال رسائل نصية على الهاتف الجوال الخاص بالمتقدم والمسجل لدى النظام، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج قبول وزارة الدفاع عبر موقع القبول الموحد للقوات المسلحة عن تاريخ الترشيح الأولي.

وعلى المرشح المقبول مبدئياً الرجوع إلى بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع، ومن ثم طباعة استمارة الالتحاق، وبعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة وتوقيعها من الجهات الرسمية، يتم الدخول مرة أخرى إلى بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة لحجز موعد المقابلة الشخصية، والكشف الطبي، وطباعة بطاقة المراجعة.

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

تم الإعلان اليوم من جانب وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ممثلةً في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن إجراء الكشف الطبي الثاني وفق المواعيد التالية:

الكشف الطبي الثاني للطلبة الجامعيين المرشحين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 23 محرم 1443هـ.

إجراء الكشف الطبي الثاني لطلاب الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 17 محرم 1443هـ.

ومن يرغب في الدخول إلى موقع نتائج وزارة الدفاع 1443 ثانوي للاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو الطلاب الجامعيين، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط وزارة الدفاع تسجيل الدخول (afca.mod.gov.sa).

لجنة قبول الكليات بوزارة الدفاع 1442

تتضمن وزارة الدفاع ثانوي أو جامعي الكليات الموضحة بالتالي (كلية الملك عبد العزيز الحربية – كلية الملك فيصل الجوية – كلية الملك فهد البحرية – كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي)، وقد تم التقديم على هذه الكليات العسكرية وفق تسلسل الرغبات من جانب المتقدم.

أما عن أسماء المقبولين بوزارة الدفاع ضباط للحاصلين على الشهادة الثانوية بالمملكة العربية السعودية المعلن عنهم اليوم الأحد، فيمكنكم استعلام نتائج وزارة الدفاع لخريجي الثانوي المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية المذكورة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وقد صرحت اللجنة بأنه يجب على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل من أجل متابعة حالة الطلب الخاص به من خلال بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية بوزارة الدفاع، وعند تعبئة طلب التسجيل في وزارة الدفاع للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الكليات المتاحة، يتم التقديم على كلية واحدة مع تحديد الرغبات للكليات الأخرى، وتتيح اللجنة المركزية للقبول الموحد حالياً إمكانية الإطلاع على الأسماء المقبولة مبدئياً بوزارة الدفاع.

وزارة الدفاع الوثائق المطلوبة للثانوي 1442

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع الوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي، ويمكنكم التعرف على الوثائق من خلال النقاط التالية:

صورة من شهادة الثانوية. إحضار صورة من شهادة اختبار القدرات العامة “قياس”، وصورة من اختبار التحصيلي والكفايات. صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وصورة من دفتر العائلة لوالد الطالب. إحضار صورة مما يثبت هوية والدة الطالب، وتكون مصدقةً في حال كانت غير مضافة في السجل المدني. صورة من معادلة الشهادة في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة. إحضار صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد الطالب.

ومن يرغب في الإطلاع على أسماء المقبولين بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى حجز موعداً لإجراء المقابلة الشخصية، فيمكنه ذلك من خلال اتباع وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي ضباط ثانوي 1442 الرسمي المرفق عبر ثقفني.

نتائج وزارة الدفاع للثانوي 1442

بعد تجهيز كافة المستندات والوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي لوزارة الدفاع، يتم وضع كافة الصور والوثائق المطلوبة في ملف علاقي شفاف، ويتم تحديد لونه وفقاً للكلية المقبول بها، حيث يتم وضع جميع الصور والوثائق لكلية الملك عبد العزيز الحربية في ملف باللون الأخضر.

بينما يتم وضع المستندات والوثائق لكلية الملك فيصل الجوية في ملف باللون الأزرق، ولكلية الملك فهد البحرية في ملف باللون الأبيض، أما كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي فيتم وضع المستندات في ملف باللون الأسود.

وقد أعلنت وزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة عن اشتراط التحصين من أجل استكمال قبول المرشحين النهائي بالمرافق التدريبية والتعليمية التابعة للوزارة بالمملكة، حيث يعتبر الحصول على لقاح التحصين ضد فيروس كورونا المستجد شرطاً أساسياً لقبول المرشح النهائي، وقد تم تنفيذ ذلك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الثالث من شهر ذي القعدة الجاري.

وزارة الدفاع حجز موعد المقابلة الشخصية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن أنه يجب على الطالب اختيار الموعد المناسب من خلال حجز موعد عن طريق موقع اللجنة الإلكتروني، ويحضر الطالب وفق الموعد المحدد له لمكتب التسجيل بمبنى رئاسة هيئة الأركان العامة رقم 2 لإجراء التالي:

الكشف الطبي، ويتم من جانب اللجنة الطبية، وفي حال لياقة المتقدم طبياً يتم تحويله إلى المقابلة الشخصية. المقابلة الشخصية تتم من جانب لجان وفق التخصص لكل متقدم مرشح على حدة. اللياقة البدنية، ويتم إجراء اختبار اللياقة في موقع الكلية وفق الآتي:

بالنسبة لطلاب كلية الملك عبد العزيز الحربية، وطلاب كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، فيتم الاختبار في مقر (كلية الملك عبد العزيز الحربية بالعيينة)، أما طلبة كلية الملك فيصل الجوية، فيتم اختبارهم في مقر كلية الملك فيصل الجوية، كما يتم اختبار طلاب كلية الملك فهد البحرية في مقر قاعدة الملك سلمان البحرية بطريق الخرج.

إعلان نتائج قبول وزارة الدفاع ثانوي 1442

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن الإعلان عن القبول المبدئي أو الترشيح الأولي للمتقدمين يتم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المسجل بالنظام للمقبولين مبدئياً، بحيث يقوم المرشح بحجز موعداً بشكل إلكتروني عن طريق موقع اللجنة الإلكتروني.

ثم يتوجه الطالب المرشح أولياً في الموعد المحدد لله لمكتب التسجيل بمبنى رئاسة هيئة الأركان العامة رقم 2 مصطحباً معه صورتين لإجراء الكشف الطبي النهائي، ويمكن استعلام عن وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي ثانوي 1442، من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع لجنة القبول الموحد الإلكتروني.

بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع تسجيل دخول

تم الإعلان عن نتائج قبول الدفعة الأولى عبر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم الدخول إلى البوابة والإطلاع على حالة الطلب للتعرف على ما إذا كان قد تم ترشيحك أو لا، وفي حال الترشيح يتم إكمال البيانات من خلال النقر على أيقونة تعديل البيانات، ويجب إعادة طباعة جميع المستندات بعد حدوث أي تعديل على البيانات للمرشح، ثم يقوم المرشح بحجز موعد المقابلة الشخصية