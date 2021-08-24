نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تُعلن فرض رسوم إضافية على المركبات الأقل كفاءة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وافق مجلس الوزراء السعودي على المقترح الذى تقدم به المركز السعودي لكفاءة الطاقة والذى ينص علىفرض رسوم إضافية على المركبات الأقل كفاءة وهو مقابل سنوي يضاف على قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات، وتحتسب الرسوم الإضافية على المركبات الأقل كفاءة بحسب كفاءة المركبة فى استهلاك الوقود، وكذلك تحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وطريقة التخلص من المركبات القديمة.

طريقة إضافة رسوم على المركبات الأقل كفاءة

وقد قرر المجلس أن يتم تطبيق القرار على مرحلتين؛ المرحلة الأولي من عام 2022 وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة، والمرحلة الثانية فى عام 2023 وتشمل جميع المركبات.

وبحسب قرار مجلس الوزراء فإن للمالك حق الإطلاع على قيمة المقابل المالي المفروض على المركبة الخاصة به، وله الحق فى الاعتراض عليه، وتتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات المرتبطة بعدم تجديد الرخصة للمركبة التى يزيد عمرها عن 15 سنة.

آلية الاعتراض على فرض رسوم إضافية على المركبات

الطريقة الأولي: أن يعترض مالك المركبة على بيانات المركبة الفنية خلال مدة لا تتعدي شهرين.

الطريقة الثانية من خلال تشكيل المركز فريق فنى للعمل على إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ من تطبيق آلية الاعتراض على فرض رسوم إضافية على المركبات الأقل كفاءة.

قيمة الرسوم الإضافية المقترح فرضها على المركبات الأقل كفاءة

وكان مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد أقر فرض مقابل مادي لكفاءة الطاقة على مرحلتين الأولي تخص المركبات المصنوعة فى عام 2016 وما يليها، والثانية للمركبات المصنوعة للمركبات الخفيفة المصنوعة فى عام 2015 وما قبلها وفق سعة المحرك لتحديد المقابل المالي كالتالي:-

أولا بالنسبة للمركبات المصنوعة فى عام 2016 وما يليها فإن الرسوم تكون كالتالي:-

بدون مقابل للمركبات وقود 16 فأعلى.

50 ريال للمركبات وقود 15.99 و 14.

85 ريال للمركبات وقود 13.99 و 12.

130 ريال للمركبات وقود 11.99 و 10.

190 ريال للمركبات وقود أقل من 10.

أما بالنسبة للمركبات المصنوعة فى عام 2015 وما قبلها تكون الرسوم الإضافية المفروضة على هذه النوعية من المركبات كالتالي:-