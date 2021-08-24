نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل إلى ألفين ريال.. متى تنزل مكافأة الطلاب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنزل مكافأة الطلاب 1443، يبحث عدد كبير من الطلاب عن موعد نزول المكافأة الخاصة بهم للعام 1443، حيث تعد هذه المكافأة من الأمور الهامة لجميع المتدربين بالكلية التقنية، ويتم صرف المكافآت لهم من أجل تحفيزهم واستمرار التدريب والدراسة بكل حماس، مما كل الإقبال شديد على التدريب بعدة الكلية المميزة، وفي هذا المقال سوف نتحدث معكم عن هذا الكلية وموعد نزول المكافأة الطلاب تفصيلياً.

مكافأة الكلية التقنية

تقدم الكلية التقنية الحوافز التشجيعية للطلاب،ويتم ذلك بدعم من الحكومة السعودية لجميع المتدربين، ليتم تعليم وتدريب الطلاب بطريقة ممتعة ومفيدة، مما يجعل الانتساب لهذه الكلية من الأمور الهامة لدي عدد كبير من الطلاب، وفي الوقت الحالى ينتظر جميع المتدربين الإعلان عن موعد نزول المكافأة والحصول عليها، حتى يتمكنوا من سد احتياجاتهم، وتقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعمل مصر لأسماء المتفوقين في كمين الفصول التدريبية بشكل سنوي لجميع الكليات والمعاهد التقنية التابعة لها، ويتم منحهم مكافأة التفوق العلمي.

متى تنزل مكافأة الطلاب 1443

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، أن مكافأة الكلية التقنية يتم صرفها في آخر أيام من كل شهر ميلادي، ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف هذه المكافأة حتى في إجازة نهاية السنه، ولكن يشترط اكتمال الفصل التدريبي الثالث، كما يتم منح الطالب المتخرج مبلغ ألفين ريال وشهادة تفوق، ويتم منح الفئة الثانية للطلاب المتفوقين في الفصل التدريبي وخلال التدريب وتكون المكافأة ألف ريال.

والجدير بالذكر أن موعد نزول المكافأة الخاصة بالشهر الجاري أغسطس سيكون يوم الجمعة 27 اغسطس 2021 الموافق 19 محرم 1443 هجرياً، وحيث أن يوم الجمعة إجازة نهاية الأسبوع فسيتم تقديم نزول المكافأة إلى يوم الخميس الموافق 26 اغسطس 2021، الموافق 18 محرم 1443 هجرياً.

شروط استحقاق مكافأة الكلية التقنية

أعلنت مدير شئون المتدربين في المؤسسة العامة للتدريب عن شروط استحقاق مكافأة الكلية التقنية، وفيما يلي أهم الشروط التي تم الإعلان عنها: