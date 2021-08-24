منتج آهل 60,000 ريال بدون موافقة الكفيل وبدون فوائد ورسوم لدى بنك التسليف

الآن منتج آهل الميسر للسعوديين هو أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التسليف والادخار السعودي والذي يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية بدون دفع أي فوائد مالية إضافية على التمويل لأنه مثل القرض الحسن ليس لغرض الربح بل يهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تزايدت عليه أعباء الحياة في الوقت الراهن عام ١٤٤٣ هجرياً وقد أثبت التمويل نجاح وأقبال مرتفع في السنوات السابقة لأنه يقدم عرض تمويل بالتقسيط الميسر بدون ربح إضافي عبر قرض منتج آهل الميسر للسعوديين فقط لا غير لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة وطبقاً للرؤية المستقبلية لعام 2030م في السعودية.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على قرض منتج آهل الميسر للسعوديين

اليوم قرض منتج آهل في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً يوفر أفضل تمويل بدون فوائد مالية إضافية على التمويل لأنه قرض إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية ولا يحتاج التمويل إلا بعض الضوابط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة التي سوف نوضحها في مقاله اليوم كما يلي بكافة التفاصيل :

يحتاج التمويل الميسر من منتج آهل الحصول على تمويل إجتماعي سابق من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة مثل تمويل الترميم أو تمويل الأسرة وتمويل الزواج.

الإلتزام بسداد جميع الأقساط الشهرية المستحقة في موعدها المحدد لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

التمويل النقدي يصل إلى ستون ألف ريال سعودي بشرط توفير موافقة الكفيل ولكن لا يطلب من العامل في الحكومة السعودية توفير كفيل غارم سعودي الجنسية.

يحتاج منتج آهل بالسعودية أن يكون عمر المتقدم يبدأ من واحد وعشرون عام ويصل إلى ستون عام فقط لا غير لدى بنك التنمية الاجتماعية.

الدخل الشهري المطلوب يجب أن لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي في المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

مزايا تمويل منتج آهل الآن عبر بنك التنمية الاجتماعية