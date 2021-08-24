نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن رفع تعليق السفر للمقيمين بشروط مع الدول المعلق القدوم منها وعودة رحلات الطيران في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت السعودية عن رفع تعليق السفر وعودة رحلات الطيران للمقيمين، مع الدول المعلق القدوم المباشر منها، وجاء في البيان الإعلامي الذي تتداوله الصحف الرسمية الآن، تحديد شروط رفع تعليق السفر مع قائمة الدول التي تضم 9 دول، من بينها مصر ولبنان، كانت المملكة قد وضعت محاذير على السفر ورحلات الطيران معها، واكد ذلك السفير السعودي وليد البخاري في لبنان، قرار المملكة من خلال التنويه أو التغريدة التي قام بنشرها على حسابه بموقع تويتر.

شروط رفع تعليق السفر للمقيمين

قالت وكالة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، أن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وافقت على رقع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة مع الدول التي كان مفروض قيود على السفر معها، نتيجة مكافحه فيروس كورنا، وذلك للمقيمين في المملكة من تلقو جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة، وقبل مغادرتهم لها، وقد تم السماح لهم بالعودة، على أن يتم تطبيق عليهم كافة الإجراءات والقواعد الاحترازية التي تعمل بها.

اهتمام كبير بعد الحديث عن رفع تعليق السفر للمقيمين من تلقوا جرعتي كورونا، ويمكنهم العودة إلى الأراضي السعودية على متن رحلات الطيران المتجه مباشرةً للمطارات السعودية، ويجب مراجعة الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي وضعتها السلطة المختصة، ليكون واضح لكل مقيم ما له وما عليه من إجراءات يجب الالتزام بمها تماشياً مع التعليمات الصادرة عن الجهات صاحبة القرار، وجدير بالذكر أن الجوازات السعودية قد أعلنت منذ أيام عن تمديد تأشيرات الخروج والزيارة التي لم يتم الاستفادة منها بسبب قرارات تعليق السفر.

رفع تعليق القدوم المباشر

السفير البناني لدى المملكة العربية السعودية اكد هو الأخر الخبر، وفقا لعدد من الصحف، مؤكداً ضرورة التوام المقيمين من تحصنوا بجرعتين بكل الإجراءات التي أقرتها المملكة لمكافحة كورونا خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أن مصر كانت من بين 9 دول، أعلنت حكومة المملكة عن تعليق القدوم المباشر منها، وشملت القائمة دول أخرى منها لبنان، والهند وباكستان، والبرازيل، والأرجنتين، وجنوب إفريقيا، وأندونيسيا، وتركيا، وسيكون على المستفيدين من القرار متابعة التعليمات الخاصة بالوقاية والسلامة، وما نصت عليه السلطة المعنية بمن تدابير على المسافرين القادمين للمملكة من المقيمين المحصنين بجرعتي كورنا قب مغادرتهم.