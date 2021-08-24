الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق نظام نور برقم الهوية للعام الدراسي الجديد 1443، يتم البحث عن طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب بشكل كبير هذه الأيام، وأيضا يتم البحث عن طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور، حيث يعمل الكثير للحصول على الرابط الخاص بالاستفسار عن نتائج جميع المراحل التعليمية المختلفة وهذا حتى يتم استخراج جميع النتائج الخاصة بهم، الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر نظام النور التعليمي، والذي يعمل على القيام بإتباع نظام تعليمي في الوزارة الخاصة بالتعليم داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا سوف نقدم لكم خلال سطور هذا المقال أهم التفاصيل الخاصة بظهور نتائج طلاب المراحل الدراسية المختلفة عبر نظام نور التعليمي للعام الدراسي 1443.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443:

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية وذلك بإتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج نظام نور.

ثانياً قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الخاص بك وكلمة المرور.

ثالثاً يشترط عليك ملء خانه كود التأكيد، ثم بعد ذلك قم بالنقر على خيار اسم الطالب أو اسم الطالبة.

رابعاً قم بالنقر على زر نتائج وتقارير الطلاب.

خامساً يجب أن يتم تحديد الفصل الدراسي الذي يقوم الطالب بالدراسة فيه.

سادساً ثم قم باختيار خانة بحث وفي تلك الحالة سوف يتم نقلك إلى صفحة خاصة بمعلومات الطالب.

في النهاية يتم اختيار زر إشعار نتيجة الطالب عندها سوف تظهر النتيجة أمامكم مباشره على الشاشة.

خدمات نظام نور:

كما يوفر نظام نور عدد من الخدمات الجيدة والتي يمكنك الاستمتاع بها بمجرد تسجيل دخولك في نظام نور كأن تقوم بمعرفة خطوات تسجيل الطلاب المستجدين وهذا متوفر لمختلف المراحل التعليمية ومن خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي: