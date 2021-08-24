التمويل الشخصي بالسلع من خلال بنك الجزيرة .. ماهي مزايا وشروط تمويل الجزيرة للأفراد

أتاح بنك الجزيرة التمويل الشخصي بالسلع والتي تحقق رغبات وتطلعات العملاء لدى البنك، حيث يمنح التمويل مبلغ مالي يغطي كافة الاحتياجات الشخصية المترتبة على العميل، ويأتي هذا التمويل بمسمى دينار السلع والذي تم تقديمه بصيغة المرابحة، حيث يقوم البنك ببيع السلعة التي يملكها للعميل بمعدل ربح يتم الاتفاق عليه مسبقا، هذا ويرافق تمويل بنك الجزيرة بعض المزايا والشروط، بالإضافة إلى طريقة التقديم ورقم البنك للاطلاع على باقي التفاصيل المتعلقة بالمنتج.

ما هي مزايا التمويل الشخصي بصيغة المرابحة للسلع

تمويل مصرف الجزيرة يبلغ بالحد الأعلى مليونيّ ريال سعودي

يبلغ بالحد الأعلى مليونيّ ريال سعودي معدل النسبة السنوية يبدأ من 3.32% ويشمل ذلك الرسوم الإدارية

الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل الإجمالي أو 5000 ريال سعودي، مضاف عليها 15% كقيمة للضريبة المضافة

تأمين تكافلي مجاني يقوم على تغطية ما تبقى من تمويل في حال الوفاة أو العجز

توافق التمويل الشخصي للأفراد مع الشريعة الإسلامية وضوابطها ومبادئها

مع الشريعة الإسلامية وضوابطها ومبادئها منتج التمويل الشخصي متاح للعملاء للمواطنين السعوديين والأجانب المقيمين.

معايير استحقاق تمويل الجزيرة في السعودية

توفر السجل الائتماني الجيد

يتراوح سن العميل ما بين 20 عام و 60 عام

يشترط تثبيت العميل في القطاع الذي يعمل فيه ثلاثة أشهر إذا كان القطاع شبه حكومي أو حكومي، بينما يشترط أن يكون ستة أشهر للموظفين في القطاع الخاص

يشترط تحويل الراتب إلى بنك الجزيرة في حال أراد العميل الحصول علي تمويل الجزيرة

في حال أراد العميل الحصول علي يشترط وصول راتب العميل لحدود 5000 ريال سعودي لجميع الراغبين بالحصول على التمويل الشخصي.

رابط تقديم استمارة تمويل بنك الجزيرة الجديد

يمكن التقديم بعد تسجيل الدخول في صفحة تمويل الدينار الشخصي ، ومن ثم اتباع الخطوات الآتية: