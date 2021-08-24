التواصل مع شركة الكهرباء السعودية وطرق مختلفة لدفع فاتورة الكهرباء

كيفية التواصل مع شركة الكهرباء السعودية. فتسعى دائما الجهات المسئولة داخل المملكة العربية السعودية لمواكبة العصر التكنولوجي الذي يتطور يوما بعد يوم بشكل سريع جدا ولذلك قدمت وزارة الكهرباء السعودية خدمات متطورة لمساعدة المواطنين على إنجاز أي مهمة خاصة بالكهرباء. وذلك عن طريق التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء للإجابة عن أس استفسار أو للمساعدة في حل المشكلة التي يواجهها المواطن أو بالتواصل الإلكتروني لدفع الفواتير أو الاتصال بأعطال الكهرباء.

كيفية التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

كما ذكرنا توفير شركة الكهرباء لخدمة عملاء على أعلى مستوى ليتمكن المواطن من التواصل بها على الخط الساخن وهو 920001100. ويستطيع من خلال تلك المكالمة الاستفسار عن فواتير الكهرباء أو التسجيل للتقديم على عداد كهرباء جديد أو التبليغ عن أي أعطال أو تقديم أي شكاوى ومقترحات من قبل المواطنين.

يمكن للمواطن الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية للاستعلام عن كل هذه الخدمات وأيضا يمكنه التعرف على برنامج تيسير والفاتورة الثابتة الذي أتاحته الشركة.

تتميز شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية بتواصلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كحسابها علي تويتر.

كما وفرت خدمة للرسائل القصيرة عبر رقم ثابت لجميع الخطوط والشبكات وهو 500120.

كان لا بد من توفير خط ساخن للإبلاغ عن طوارئ الكهرباء سواء بالمنازل أو الطرق أو الأحياء السكنية وهو 933 من جميع الشبكات.

كيفية دفع فاتورة الكهرباء في السعودية

وفرت الكهرباء السعودية العديد من طرق لسداد فاتورة الكهرباء والتي تتناسب مع مختلف الفئات بالطريقة المناسبة لهم وهي كالآتي: