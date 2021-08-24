نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد تجديد رخصة القيادة السعودية 2021 و شروط استخراجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد تجديد رخصة القيادة السعودية يسعى الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة عن طرق تجديد رخصة القيادة، وذلك بهدف عدم تغريمهم بتخطيهم مدة السماح المحددة لتجديدها، وأتيح ذلك من خلال موقع أبشر الإلكتروني التي أطلقته وزارة الداخلية لكي يكون مسئول عن جميع الخدمات مرورية،وتحديدا من ضمن هذه الخدمات خدمة تجديد رخصة القيادة إلكترونيا، ويكون ذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، كما تحرص الدولة علي حماية مواطنيها والمقيمين من التجمع أو الخروج من المنازل في ظل هذة الظروف التي تمر بيها البلاد بسبب جائحة كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

طريقة حجز موعد تجديد رخصة القيادة السعودية

تتمثل الخطوات الصحيحة لحجز موعد في الإدارة العامة للمرور من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية للحصول علي رخصة القيادة فيما يلي:

أن يقوم مالك الرخصة بالدخول إلي الموقع الرئيسي الإلكتروني لمنصة ابشر. قم بالضغط علي زر خدمات أفراد. علي مالك الرخصة إدخال البيانات المطلوبة وتكون كالتالي: (اسم المستخدم ورمز التحقق المرئي ومن ثم إدخال كلمة المرور في الأماكن المخصصة لذلك). قم بالضغط علي أيقونة تسجيل الدخول. أن يقوم مالك الرخصة بالنقر على خانة المواعيد ثم النقر على أيقونة “المرور”. الضغط على أيقونة حجز موعد جديد ثم اختيار الخدمة المرغوب فيها. عليك بالضغط على إصدار رخصة قيادة ومن ثم تحديد المنطقة التي يتبع لها المستخدم. أن يقوم مالك الرخصة تحديد الفرع الأنسب للاستفادة من الخدمة عن طريقة ثم قم باختيار الموعد الأنسب لك. قم بالنقر علي أيقونة تأكيد وسوف يظهر لك الموعد والذي يمكن حفظه و طباعته.

خطوات إلغاء حجز موعد رخصة القيادة بالمملكة

في حال رغبة مالك الرخصة في إلغاء أو تغيير حجز الموعد المقرر لرخصة قيادة يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية منصة أبشر. قم بالضغط علي زر أبشر الأفراد. علي صاحب الرخصة النقر علي أيقونة خدمة المواعيد. سوف يظهر لمالك الرخصة الموعد الذي قام بحجزه في وقت سابق بالإضافة إلى عدد من التفاصيل الخاصة بالموعد كالمكان والتاريخ وغير ذلك من التفاصيل. عن طريق تلك الصفحة يمكن إلغاء أو تغيير الموعد. تتم عملية الإلغاء من خلال النقر على أيقونة إلغاء الحجز. و أخيرا قم بالنقر على أيقونة “تأكيد” لحفظ التغييرات.

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة عبر ابشر

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية للسيارة من خلال عدة خطوات سهلة يمكن من خلالها التعرف على كل المعلومات والتفاصيل حول المخالفات، وتتمثل طريقة الاستعلام عبر منصة أبشر في هذه النقاط:

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية. الدخول إلى حسابك من خلال إضافة اسم المستخدم ثم رقم السر. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية من قائمة الخدمات الظاهرة على الشاشة. قم باختيار خدمات المرور من القائمة. تحديد الاستعلام عن المخالفات المرورية. أضاف رقم لوحة السيارة أو رقم هوية المالك أو رقم المخالفة في حال أن وجدت. ثم أضاف رقم التحقق المرئي الظاهر في الصورة على الشاشة. قم بالضغط على خيار الاستعلام. سوف يعرض لك قيمة المخالفات السيارة.

والجدير بالذكر أنه أصبح من اليسير معرفة طريقة تجديد رخصة القيادة بالمملكة السعودية وفترة السماح لتجديدها 2021، ويتم ذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لمقر الخدمة.