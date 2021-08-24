نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول وشروط التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك لرغبتهم في تسجيل الدخول ومن ثم إمكانية تقديم طلب الحصول على قرض إمكان حيث تقوم شركة إمكان الراجحي بتوفير أكثر من تمويل فيمكن للعملاء تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي التكميلي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول.

شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول

من خلال شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول يمكن للأفراد المسجلين بالفعل داخل الشركة تقديم طلبات الحصول على التمويل والتعرف على الشروط التي قامت الشركة بوضعها والتقديم للحصول على منتجات التمويل المتعددة والتي من أهمها التمويل الميسر والتمويل الإضافي.

شركة إمكان الراجحي

تعمل الشركة على توفير الحلول التمويلية المبتكرة للعملاء لتناسب جميع الفئات المتقدمة وتتيح للعملاء التقديم بأكثر من طريقة منها التطبيق الخاص بالشركة والذي يمكن الحصول عليه من خلال الجوال الشخصي أو إمكانية التوجه إلى إحدى فروع الشركة المتوفرة بالمملكة.

قرض إمكان

توفر إمكان الراجحي أكثر من نوع من القروض منها:

التمويل الميسر من إمكان:

من خلال هذا النوع من التمويل يمكن للأفراد الحصول على تمويل يبدأ من 2000 ريال سعودي ويصل إلى 50000 ريال سعودي كما يمكن أن يتم احتساب قيمة التمويل الميسر على أساس 5 رواتب بقيمة راتب العميل في حال كان من المحولين رواتبهم إلى الراجحي، أو ثلاثة رواتب فقط في حال كان من المحولين إلى بنوك أخرى، كما يتم منح التمويل لمدة تبدأ من 3 شهور وحتى 24 شهر.

التمويل الإضافي إمكان الراجحي

هو إحدى أهم الحلول التمويلية التي من خلالها يمكن الحصول على تمويل إضافي أثناء وجود تمويل قائم بالفعل لدى الشركة وتصل نسبة الاستقطاع إلى 50%.

شروط تمويل إمكان الراجحي الإضافي

يتم منح التمويل الإضافي في حالة وجود تمويل قائم بالفعل.

يتم منح التمويل الإضافي في حالة كان السجل الائتماني الخاص بالعميل جيد.

يمكن للعميل الحصول على تمويل يبدأ من 5000 إلى 2 مليون ريال سعودي في حالة كان المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الشبه الحكومي.

يمكن للعميل الحصول على تمويل يبدأ من 5000 ريال ويصل إلى 1500000 في حال كان العميل من موظفي القطاع الخاص.

يتم احتساب التمويل الإضافي لمدة تتراوح ما بين 12 شهر إلى 60 شهر.

إمكان للتمويل تسجيل الدخول

ليتمكن العميل من تسجيل الدخول ينبغي عليه أولًا التسجيل في تطبيق توكلنا ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: