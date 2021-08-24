نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل الأسرة للأمهات من ابشر وكيفيه إصدارة والحصول علي الخدمة بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سجل الأسرة للأمهات من ابشر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة. والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا إصدار جواز سعودي الكترونيا ومعرفه الشروط والخطوات بالتفصيل. كما تم الإعلان أيضا عن طلب وثيقه بدل فاقد الكترونيا عبر ابشر ومعرفه الشروط وخطوات الخدمة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل مع توضيح اهم الشروط اللازمة وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات الكترونيا.

سجل الأسرة للأمهات من ابشر

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأمهات من إصدار سجل الأسرة الخاص بهم بكل سهوله وبطريقه إلكترونية لا تستغرق الكثير من الوقت. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا علي انه يجب علي الأم أن تكون مفعله ومسجله بمنصة ابشر ولديها حساب شخصي بها. وذلك نظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها عبر المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة من المملكة. ونظرا أيضا لتطور وسائل الاتصال بين المواطنين السعوديين.

شروط إصدار سجل اسره للأمهات

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة علي الشروط اللازمة والتي يجب توافرها في المستفيدة لكي تحصل علي الخدمة بكل سهوله. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن تكون المستفيدة سعوديه الجنسية.

أن تكون المستفيدة مسجله في بريد واصل.

يجب أن تكون حاله المستفيدة من الخدمة متزوجه أو مطلقه أو ارمله.

إن يوجد للمستفيده فرد اسره واحد علي الأقل.

إصدار سجل اسره في حاله إصدارة سابقا

كما أعلنت المنصة عن الحالات التي يتم إصدار سجل اسره في حاله وجود إصدار سجل مسبق. والتي تتوضح في الحالات التالية:

تغيير في حاله المستفيدة من الطلب.

عند تغيير في عدد أفراد الأسرة.

تغيير الاسم لمقدم الطلب أو اسم احد أفراد أسرتها.

خطوات إصدار سجل اسره للأمهات

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: