للعاطل والموظف من نفاذ للعمل الحر 150,000 ألف ريال بدون فوائد بالمملكة

للعاطل والموظف من نفاذ للعمل الحر 150,000 ألف ريال بدون فوائد تمويل عيني لمنتج يمكنه الوصول إلي العمل الحر، بدون فوائد وبالتقسيط المرن، من بنك التسليف والادخار السعودي، والمعروف حاليا ببنك التنمية الاجتماعية، ولا يتم الحصول علي التمويل إلا بتقديم المستندات، والضمانات المطلوبة، بأقساط تصل إلي خمس سنوات من نفاذ، ويعتبر تمويل العمل الحر بدون فوائد، من اهم المزايا المالية التي يقدمها التمويل، وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية، فيقدم بدون ربح سواء كان عاطلا أو موظفا، ويوفر تمويل العمالة الذاتية للتدريب والتطوير للسعوديين، ويمكن الحصول عليه من تطبيق إلكتروني، وبدون فوائد وبالتقسيط علي خمس سنوات، ويمكن للعميل أن يحصل علي تمويل عيني، ولكن بشروط معينة من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة. ويمكن الاطلاع علي هذا المقال من ثقفني،

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للعاطل والموظف من نفاذ للعمل الحر 150,000 ألف ريال بدون فوائد

هناك شروطا يجب توافرها للحصول علي منتج نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة:

الدخل الشهري يقل عن 14,000 ألف ريال سعودي. ثم إرسال وثيقة العمل الحر، الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. السن من 21 إلي 60 سنة. مواطن سعودي الجنسية عاطل أو موظف بالمملكة. منتج نفاذ يعرف باسم تمويل العمل الحر بالمملكة.

مزايا التمويل من نفاذ للعمل الحر

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم انه مرخص من مؤسسة النقد العربي، المعروف باسم ساما بالمملكة. يصل التمويل إلي 150,000 ألف ريال سعودي. ثم انه بدون فوائد ولا رسوم مالية عليه. تقسيط مرن لمدة خمس سنوات، ويمكن الدفع الإلكتروني للأقساط. يسمح بالتمويل للعاطلين عن العمل ومسجل في التأمينات الاجتماعية. متاح فتح حساب جديد في احد البنوك السعودية، فهي ميزه من المزايا التمويلية لقرض نفاذ.

طريقة التقديم علي قرض نفاذ للعمل الحر

يجب علي المتقدم أن يكون مسجلا في موقع ابشر الإلكتروني، وتوفير وثيقة العمل الحر:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لبنك التنمية للعمل الحر بالمملكة. ثم طلب منتج نفاذ العمل الحر من بنك النمية. تعبئة جميع البيانات، التمويل المناسب، الاسم، الدخل الشهري. تتم الموافقة بعد المراجعة، والموافقة علي الشروط والضمانات المطلوبة. ثم تتم المراجعة علي طلبك من جهة البنك، والرد عليك بالموافقة أو الرفض.

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