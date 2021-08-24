نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط أستقدام الزوجة للسعودية والمستندات المطلوبة لاستقدام الزوجة عبر أبشر وألية الاستقدام والرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط أستقدام الزوجة للسعودية، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها من قبل ملايين الأفراد العاملين داخل المملكة العربية السعودية، من الجنسيات الأجنبية فالعملين الأجانب داخل الأراضي السعودية يرغبون في لم شمل الأسرة من خلال أستقدام الزوجة والأولاد، للعيش معه داخل المملكة وتحقيق الاستقرار النفسي للعامل، من أجل مواصلة رحلة كفاحه نحو كسب رزقه من خلال العمل الذي يقوم به، وكانت وزارة الداخلية في المملكة قد حددت ضوابط وشروط لاستقدام المقيمين لزوجاتهم، ووفرت هذه الخدمة إلكترونياً من خلال منصة أبشر وزارة الداخلية، وهو ما سنقدمه لمتابعينا عبر موقعكم المتميز ثقفني من خلال المقال التالي فتابعونا.

شروط أستقدام الزوجة للسعودية

كي يقوم المقيم باستقدام زوجته يجب أن يتحقق بعض الشروط اللزمة ومن أهم هذه الشروط ما يلي.

يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالزوجة جديد وساري المفعول وتم أستخراجه من بلدها الأم.

يجب توثيق واعتماد جميع الأوراق الثبوتية من خلال السفارة السعودية أو القنصلية المتواجدة في بلد الزوجة.

يجب أن يكون لدى الشخص المقيم داخل المملكة حساب مفعل عبر المنصة الإلكترونية أبشر.

يوجد بعض المهن المسموح لها باستقدام زوجاتهم يجب أن يكون مهنة الزوج من ضمن هذه المهن المسموح لها.

في حال أن الشخص المقيم ويعمل داخل السعودية متزوج من أكثر من أمرأة يسمح له باستقدام زوجة واحدة فقط.

يجب تسديد الرسوم المقررة من قبل وزارة الداخلية للاستقدام.

يجب أن لا يفكر المقيم داخل المملكة في أستقدام زوجته قبل مرور 3 أشهر على أقل تقدير قبل الاستقدام.

ما هي المستندات المطلوبة لاستقدام الزوجة للسعودية

أصل جواز السفر الخاص بالزوجة وصورة طبق الأصل من الجواز ويكون ساري المفعول.

أصل وصورة من وثيقة الزواج التي يشترط أن تكون موثقة ومختومة ومعتمدة.

في حالة أن وجد أبناء للزوج والزوجة يجب أن تكون شهادة ميلادهم معتمدة من وزارة الخارجية.

شهادة تعريفية براتب الزوج ويجب أن تكون معتمدة من جهة عمله ومن الغرفة التجارية.

نموزج الاستقدام المعبأ بالبيانات المطلوبة ويكون معتمد من الغرفة التجارية.

صورة شخصية للزوجة وتكون حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4*6.

شهادة المؤهل الحاصلة عليها الزوجة وتكون معتمدة من وزارة الخارجية والسفارة السعودية ويجب أن تكون مطابقة للمهنة.

شروط أستقدام الزوجة للسعودية ورسوم الاستقدام

حددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الرسوم المقررة لاستقدام الزوجة وربطت القيمة بالمدة الزمنية التي ستقيم بها الزوجة داخل المملكة والرسوم المقررة من المملكة هي.

في حال أن مدة الإقامة 6 أشهر المبلغ المقرر 3000 ريال. إذا كانت المدة عام كامل فأن قيمة الرسوم 5000 ريال سعودي. في حال عاميين يكون المبلغ 8000 ريال سعودي.

ألية وطريقة استقدام الزوجة إلكترونياً عبر أبشر

الدخول على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

الضغط على أبشر أفراد اللون الأخضر.

الدخول على الحساب الشخصي للزوج من المنصة بإدخال رقم الهوية والرقم السري ثم أضغط تسجيل دخول.

الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية ثم خدمة الإدارة العامة لشئون الوافدين ثم استقدام العوائل للوافدين.

سوف يتم نقلك بعد ذالك إلي صفحة جديدة تشمل المعلومات عن خدمة الاستقدام.

أضغط على طلب أستقدام جديد ثم سجل بياناتك وبيانات الكفيل والراتب والمؤهل العلمي.

قم بملء جميع بيانات المطلوبة الخاصة ببيانات المستقدمين ثم راجعها جيداً.

ثم أضغط على تأكيد البيانات ثم أطبع النموذج وتوثيقه من الكفيل والغرفة التجارية.

ما هي المهن والقطاعات المسموح لهم باستقدام زوجاتهم