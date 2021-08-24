توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن كيفية توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد على محرك البحث “جوجل”، وتُعتبر خدمة توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني خدمة هامة جداً تُمكن المواطنين مستخدمي خدمات الإتصال من توثيق بطاقات الإتصال عبر رمز مؤقت يحصل عليه المستخدم من المنصة، وتًعد منصة نفاذ أحد أكبر المنصات الإلكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين في ظل رؤية المملكة العربية السعودية في الإعتماد على التقنية الحديثة والتكنولوجيا اعتماداً كلياً بحلول عام 2030م، ونهتم في موقعنا بتوضيح أبرز الخدمات السعودية ونوضح لكم اليوم عبر موقعنا “ثقفني” طريقة وخطوات توثيق معلوماتك من خلال منصة نفاذ الوطني الموحد كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التسجيل في منصة نفاذ، فإلى نص المقال.

توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد

يتمكن المواطن السعودي المُستخدم لمنصة نفاذ من إصدار وتوثيق بطاقات الإتصال خاصة لمن ليس لديهم صورة بصمة، ونوضح لكم الآن خطوات توثيق المعلومات عبر منصة النفاذ كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة التوثيق .

. ثانياً يجب عليك زيارة موقع النفاذ الوطني وتسجيل دخولك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً اضغط على خدمة توثيق المعلومات من بين الخدمات المطروحة.

رابعاً قم بإختيار مقدم الخدمة.

خامساً ادخل رمز التوثيق ثم اضغط انهاء.

انشاء حساب في النفاذ الوطني

لا بد أن يكون لدى المواطن السعودي حساب على منصة النفاذ الوطني الموحد حتى يتمكن من الإستفادة من كافة الخدمات وخاصة خدمة توثيق المعلومات، ونوضح لكم الآن خطوات إنساء حساب في منصة النفاذ الوطني كالتالي:

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة التفاصيل عن موضوعنا بشأن منصة النفاذ الوطني وخطوات إنشاء حساب وكيفية توثيق المعلومات من خلالها، ولأي استفسار خاص بالمقالة نُرحب بإستقبال كافة أسئلتكم عبر التعليقات بالأسفل وسنرد عليها جميعاً في أقرب وقت ممكن