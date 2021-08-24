نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم بشكل طفيف عيار 22 بـ199 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم بشكل طفيف مقارنة مع سعر الذهب السعودي خلال الأسابيع الماضية لكن المعدن الأصفر لا يزال يحوم حول 200 ريال للجرام عيار 22 حيث لا يزال التباين في سعر الذهب في السعودية خلال الفترة الماضية هو الصيغة الأشهر في أسواق الذهب مع العلم أن هذه الأسعار هي أسعار الذهب بدون مصنعية وبدون ضريبة القيمة المضافة التي تمثل جزء كبير من قيمة المبلغ الذي يدفعه كل من يشتري الذهب.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وكانت أسعار الذهب اليوم في السعودية قد شهدت تباينًا حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 217.26 ريال متراجعًا بحوالي 0.55 ريال عن يوم أمس فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 199.38 ريال متراجعًا بمقدار 0.50 ريال فيما وصل سعر الذهب عيار 21 حوالي 190 ريال.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية فقد بلغ حوالي 162.90 ريال متراجعًا بمقدار 0.41 ريال فيما وصل سعر الذهب عيار 14 جرام حوالي 127 ريالا ووصل سعر الذهب عيار 10 إلى حوالي 90 ريال.

سعر الذهب بالأوقية في السعودية

وعلى صعيد سعر أوقية الذهب في السعودية فقد تراوح سعرها ما بين 6,773.52 ريال و6,754.49 ريال حيث تراجعت حوالي 14 ريال عن يوم أمس فيما بلغ سعر أوقية الذهب عيار 22 في السعودية ما بين 6,218.09 ريال و6,200.62 ريال منخفضة بمقدار 11 ريال عن يوم أمس.

ووصل سعر أوقية الذهب عيار 18 ما بين 5,080.14 ريال و5,065.87 ريال منخفضًا بحوالي 9 ريال عن يوم أمس وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 18 حوالي 8 ريال حيث تراوح سعر الأوقية ما بين 3,962.51 ريال و3,951.38 ريال بحسب آخر تحديث صادر عن منصات متابعة أسعار الذهب اليومية.

سعر السبائك الذهبية في السعودية

أما على صعيد سعر السبائك الذهبية في السعودية اليوم فقد تراوح سعر السبيكة الذهبية عيار 24 ما بين 2,540.35 ريال و2,533.22 ريال متراجعة بمقدار6.7 ريال عن يوم أمس.

فيما تراوح سعر السبيكة الذهبية عيار 22 ما بين 2,332.05 ريال و2,325.49 ريال منخفضة بمقدار 5.6 ريال عن يوم أمس،أما سعر سبيكة الذهب عيار 18 في السعودية فقد تراوح ما بين 1,905.27 ريال و1,899.91 ريال بانخفاض مقداره 4.6 ريال.