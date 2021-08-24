نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الروضة الافتراضية 1443 وآلية الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة التعليم السعودية رابط تسجيل الروضة الافتراضية عبر دخول منصة روضتي الإفتراضية 1443 عن بعد، لتمكين التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال في المملكة، كما أصبحت المنصة التعليمية روضتي بمثابة النظام المعتمد لاستكمال التعليم إلكترونياً، ووفرت خدمات المنصة عبر برنامج للجوال سهل الاستخدام حيث يمكن لأولياء أمور الطلاب والطالبات إضافة أبنائهم من سن 3 إلى 6 سنوات من خلال تسجيل الدخول على روضتي وفق خطوات التسجيل التي التي نوضحها أدناه تفصيلياً.

هدف تسجيل الروضة الافتراضية

جاءت خطوة تخصيص وزارة التعليم رابط منصة روضتي الإفتراضية لرياض الأطفال في السعودية، بهدف تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية لكل مستفيدي المنظومة التعليمية بالمملكة، وتهدف بذلك لتنمية المهارات وإمكانات إضافة لتيسير عملية التعلم عن بعد قدر الإمكان، فضلاً عن توفير الوقت والجهد في عملية تلقي التعليم.

منصة روضتي الإفتراضية تسجيل الدخول

بينت التعليم السعودية الطريقة التي يمكن خلالها التسجيل في الروضة الافتراضية عن بُعد للعام 1443-1444، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الحصول على برنامج روضتي للجوال. تفعيل البرنامج على جوالك ثم اضغط خيار “إنشاء حسابك”. سجل البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة واضغط التالي.

تتضمن خانات البيانات ما الأتي:

كتابة هوية ولي أمر الطالب.

وهوية الطالب.

ثم كتابة تاريخ ميلاد طفلك المرغوب تسجيله بالهجري والميلادي.

وكتابة البيانات الخاصة بالأب ثم اضغط تسجيل.

ويبين الفيديو التالي، خطوات تسجيل الروضة الافتراضية تسجيل الدخول وآلية تعبئة البيانات خطوة بخطوة:

كم عمر التسجيل في منصة روضتي 1443

برامج منصة الروضة الافتراضية التعليمية تم تقسيمها إلى 3 فئات عمرية، متضمنةً:

أولا: برامج للأطفال من سن 3 لـ 4 أعوام.

ثانيا: برامج مخصصة للطفل من عمر 4 لـ 5 سنوات.

ثالثا: البرامج التي تم تخصيصها للأطفال من سن 5 لـ 6 أعوام.

تتيح الوزارة مزيد من برامج تعليمية وأدوات تفاعلية على روضتي خلال العام الدراسي الجديد، وفق ما تراه من منهجية من شأنها تطوير سير العملية التعليمية لتنمية القدرات والمهارات للأطفال في مرحلة رياض الأطفال.