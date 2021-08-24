نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي 1443 في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي 1443 يأتي ضمن تساؤلات العديد من المواطنين عن شروط التمويل العقاري المدعوم وعن الأوراق والمستندات المطلوبة لهذا التمويل من بنك الراجحي وذلك لأن بنك الراجحي يعتبر من أهم وأكبر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية ولذلك سوف نقوم في مقالنا هذا عبر ثقفني بتوضيح الشروط والأوراق وكافة المعلومات التي تخص التمويل العقاري المدعوم المقدم من مصرف الراجحي.

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي 1443

حتى يتم الحصول على التمويل العقاري المدعوم من بنك الراجحي يجب أن تتوافر بعض الشروط وهذه الشروط تتمثل في الآتي:-

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يلزم تحويل الراتب إلى بنك الراجحي.

لا بد أن يكون الحد الأقصى للأجر المخصص لاستحقاق التمويل هو ٥٠٠٠٠٠ ريال سعودي هو ثلاثون عاماً من بداية التمويل.

يلزم أن يكون المواطن المتقدم من المقبولين في صندوق التنمية العقارية وذلك للحصول على القرض المدعوم من بنك الراجحي.

من الضروي تسديد التمويل الإضافي من صندوق التنمية العقارية وذلك في ثلاثون عاماً بحد أقصى.

يتم تحديد نسبة الأرباح من خلال صندوق التنمية العقارية كما أنه يتم تحديد على الفئة التي يتوقف فيها العمل.

لا بد أن يقوم المواطن بتسجيل العقار بإسم بنك الراجحي وذلك إلى أن يتم تسديد المبلغ المستحق ويضم هذا المبلغ الأرباح ورأس المال المستحقة طول فترة التمويل.

يجب أن يكون الراتب الذي يحصل عليه الراغب في التمويل العقاري المدعوم ٢٠٠٠ ريال سعودي أما بالنسبة براتب التقاعد لا يقل عن ١٩٠٠ ريال سعودي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

توجد بعض الأوراق والمستندات الذي يجب أن يتم تقديمها حتى يتم الحصول على التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي وهي كالآتي.

تقديم نموذج التمويل ويجب أن يتم تدوين البيانات التي توجد به.

إحضار صورة الهوية الوطنية ولا بد أن تكون سارية وغير منتهية.

تقديم خطاب توظيف.

مميزات التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

يقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات لعملاء البنك ومن ضمن هذه الخدمات خدمة التمويل العقاري ومميزاته هي كالآتي:-

يعمل على تقديم التسهيلات والمساعدات لشراء قطعة أرض والقيام ببنائها بناء إستثماري وذلك عن طريق تقديم المساعدة للاستثمار في العقار.

يعمل أيضاً على مساعدة المواطن في الحصول على تملك عقار وبعدها يقوم المواطن بتسديد الأقساط التي تخص التمويل وذلك عن طريق تحصيل الإيجارات من العقار.

يعمل على تقديم العديد من الحلول المختلفة وذلك من أجل التمويل العقاري وأيضاً لتقديم المساعدة للمواطنين والقيام بتقديم الدعم اللازم.

الشروط العامة للتمويل العقاري بنك الراجحي

هناك بعض الشروط العامة للحصول على قرض بنك الراجحي التمويل العقاري لبنك الراجحي وهذه الشروط يجب توافرها عند التقديم وهي كالآتي.

يجب أن يقوم المواطن المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية وأن يكون شاغل لجهة عمل معتمدة وعليه بتحويل الراتب إلى بنك الراجحي.

يجب ألا يقل الراتب للراغب في الحصول على التمويل عن ٥٠٠٠ ريال سعودي سواء كان موظفاً بالقطاع الحكومي.

لا بد أن يكون الراتب الخاص بالمواطن الذي يعمل بالقطاع الخاص لا يقل عن ٧٥٠٠ ريال سعودي.

يجب أن لا يقل فترة العمل التي قضاها المواطن في القطاع الحكومي عن ستة أشهر.

يتم حساب فترة التمويل العقاري على أساس عمر التقاعد للمواطن في القطاع الحكومي حيث أن فترة التمويل تكون للعقار السكني عشر سنوات وللعقار المتكملة عشرون عاماً.

إذا كان المواطن يعمل في القطاع الخاص فلا بد أن يكون عمر التقاعد لا يقل عن خمسة عشر عاما للعقار المكتمل وعشرة أعوام للأراضي السكنية.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل العقاري عمره لا يقل عن ٢١ عاما ولا يزيد عن ٦٠ عاماً.

وفي نهاية مقالنا نكون قد قدمنا لكم شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي 1443 في المملكة وتعرفنا على المستندات المطلوبة للحصول على هذا الدعم قومنا بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الدعم كذلك بالتفصيل.