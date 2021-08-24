نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط بأقل راتب وبدون كفيل 250000 ريال للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط بأقل راتب وبدون كفيل أو ضامن تمويل ربما يصل قيمة إلى 250000 ريال سعودي على أقساط شهرية مرنه وميسرة كل ذاك وأكثر من خلال القرض الميسر لدى شركة مرابحة مرنة وهي إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي وتوفر أيضاً شركة مرابحة مرنة بالسعودية عروض تمويلية متنوعة وبمزايا تناسب كل احتياجات العملاء المختلفة.

قسط بأقل راتب وبدون كفيل لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية

اتاحت شركة مرابحة مرنة التمويل التأجيري بأبسط الشروط والأحكام التمويلية والذى من خلاله يحصل المتقدم على مبلغ ربما يصل قيمة إلى 250 ألف ريال سعودي ومتاح أيضاً للعميل السعودي وكذلك المقيم بالسعودية ومن خلال هذا القرض يستطيع المتقدم من شراء سيارة الأحلام وكذلك شراء أى سلع تأجيرية وهذا التمويل المرن متاح بأبسط الشروط والتي سوف نتعرف عليها الآن:

القرض التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة يتميز بأنه تمويل متاح سواء للمتقدم السعودي وأيضاً المتقدم المقيم بالسعودية.

العميل الذى يعمل لدى القطاع الحكومي يشترط أن يكون راتبه الشهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

وأيضاً يشترط أن يكون العميل الذى يعمل لدى القطاع الخاص أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن تكون فترة عمل المتقدم بالقطاع الحكومي شهر على الأقل.

كذلك لابد أن تكون فترة عمل للمتقدم بالقطاع الخاص لا تقل عن 12 شهر.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بالسعودية

حددت شركة مرابحة مرنة بالسعودية مجموعة من المستندات لابد من تقديمها من أجل الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة وتتمثل تلك المستندات فيما يلي:

لابد من توفير كشف حساب بنكي لآخر فترة.

كذلك لابد من تقديم رخصة قيادة غير منتهية الصلاحية.

أيضاً تقديم خطاب تعريف بالراتب.

وتقديم أيضاً سعر السيارة الراغب في شرائها.

تقديم كذلك العنوان الوطني بالمملكة.

طرق الحصول على التمويل لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية

يستطيع العميل سواء السعودي أو المقيم طلب التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية من خلال زيارة أقرب فرع للشركة بالسعودية وأيضاً يمكن طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة والضغط على طلب التمويل الآن.

رقم هاتف شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العميل المتقدم أو الراغب في التواصل مع شركة مرابحة مرنة بالسعودية الإتصال على الرقم الموحد التالي 920033868 وأيضاً يمكن الإتصال على الرقم المجاني وهو 8001111810 كل ذلك من أجل التواصل مع شركة مرابحة مرنة والإجابة على جميع الاستفسارات ويمكن أيضاً التواصل من خلال إرسال بريد إلكتروني.