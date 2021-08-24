نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة القرض العقاري المدعوم بمصرف الراجحي السعودي في المقال التالي
حاسبة القرض العقاري المدعوم بمصرف الراجحي السعودي 1443، يوفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية إمكانية حساب قيمة التمويل العقاري المدعوم بطريقة آلية سريعة، حيث يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل الحصول علي تمويل عقاري مناسب لهم ولكن قبل الحصول عليه يرغب البعض في التعرف علي تفاصيل التمويل من حيث حسابه ومعرفة المبلغ الإجمالي وأقساطه الشهرية، ويتوفر ذلك من خلال حاسبة مصرف الراجحي، التي تم إعدادها من أجل حساب قيمة التمويل قبل الحصول عليه، حيث تعتبر هذه الحاسبة من الأدوات الهامة والتي توفرها إلكترونياً لتوفير وقت العملاء في أي مكان بدلاً من الذهاب الي المصرف، لذا سنوضح لكم طريقة استخدام حاسبة القرض العقاري المدعوم من مصرف الراجحي 1443.
حاسبة القرض العقاري بمصرف الراجحي
مصرف الراجحي يوفر برنامج التمويل العقاري المدعوم للمواطنين من عملاء صندوق التنمية العقاري، حيث يستطيع أي عميل شراء العقار الذي تم تم تدعيمه من جانب الصندوق، والذي يتم صرفه من خلال ضرورة توافر بعض الشروط التي يجب توافرها والتي يحددها الصندوق، ويعمل المصرف علي تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية التي توفر الراحة لجميع العملاء في أي مكان، وليس فقط تتوفر خدمة حاسبة التمويل العقاري بل تتوفر حسابة إلكترونية أخري من خلالها يتم حساب قيمة التمويل المالي الشخصي السريع والذي يمكن التقديم عليه إلكترونياً أيضاً.
كيفية استخدام حاسبة التمويل العقاري المدعوم؟
يوفر مصرف الراجحي من خلال موقعه الإلكتروني الخاص به إمكانية حساب قيمة التمويل العقاري المدعوم الذي يوفره صندوق تنمية التنمية العقاري، فمن خلال الحاسبة ويمكن التعرف علي قيمة القرض وقسطه الشهري ومن بين ما يجب أن يتم عند استخدام حاسبة التمويل العقاري ما يلي:
- يجب أولاً الدخول علي موقع الاستخدام للحاسبة وهو: حاسبة الراجحي.
- يتم اختيار خدمة الحاسبة بأسفل الصفحة.
- يجب اختيار قطاع العمل الحالي للعميل سواء كان عملاً حكومياً أو خاصاً.
- يجب تحديد العمر الخاص بالعميل وما يحصل عليه من راتب شهري.
- يجب أن يتم تسجيل سعر بيع العقار.
- تحديد قيمة الدفعة المقدمة التي سيتم دفعها من جانب العميل.
- الضغط علي كلمة “حساب”.
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