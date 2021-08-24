رابط التسجيل في برنامج تمهير للخريجين والخريجات وشروط التسجيل 1443، حيث يستعلم الكثير من الأفراد عن مزايا التسجيل في برنامج تمهير من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، فقد أوضح الصندوق بأن برنامج تمهير هو أحد البرامج التدريبية التي تم توجيهها لجميع للخريجين والخريجات السعوديين والسعوديات من كافة الجامعات المحلية وأيضاً الخارجية، بالإضافة الي خريجي المعاهد المختلفة التخصصات والكليات، وممن يكون حاصلاً علي الدبلومات الفنية والصحية وكذلك الدبلومات الإدارية، ويهدف برنامج تمهير الي تقديم تدريب جيد في المؤسسات الحكومية مع بعض الشركات المتخصصة بمجال العمل الخاص، حتي يستطيع الجميع الحصول علي خبرات ومهارات إضافية تساعدهم علي العمل بسوق عمل حقيقي، وسوف نوضح لكم رابط التسجيل في برنامج تمهير للخريجين والخريجات.

شروط التسجيل في برنامج تمهير 1443

في حالة التقدم بطلب من أجل التسجيل في برنامج تمهير من جانب أي خريج من أي جامعة أو معهد أو دبلوم، يتعين عليه أن تتوافر به شروط التسجيل التي يقرها صندوق تنمية الموارد البشرية هدف علي جميع المستفيدين من البرنامج، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية. يُشترط أن يكون الشخص من الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو ما يزيد، أو أن يكون من الحاصلين علي شهادة الدبلوم بأي مجال فني أو صحي أو إداري. يجب بأن لا يكون قد تم الاستفادة من أي وظائف أخري خلال ستة شهور ماضية وذلك وفق ما هو مُسجل من خلال بيانات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أن لا يكون قد تم الاستفادة من البرنامج سابقاً ولا يعمل بأي عمل حالي.

ما هي مزايا التسجيل في برنامج تمهير؟

يحصل المستفيد من برنامج تمهير علي مكافأة مالية تصل الي مبلغ 3000 ريال سعودي شهرياً للمتدرب من حاملي درجة البكالوريوس فأعلى، وصرف مكافأة مالية تصل الي 2000 ريال شهري للمتدرب من حاملي مؤهل الدبلومات الفنية أو الصحية أو الإدارية، علي أن يتم الصرف لمدة تكون من 3 شهور إلى 6 شهور.

خطوات التسجيل في برنامج تمهير

يتم التسجيل في برنامج التدريب تمهير من خلال الخطوات التالية: