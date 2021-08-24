جامعة الملك خالد شرط رفع تعليق الحضور للدراسة للعام الجامعي الجديد 1443

جامعة الملك خالد شرط رفع تعليق الحضور ، للدراسة بكليات الجامعة، ودخول الحرم الجامعي ، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم الإثنين، 23 أغسطس 2021م، الموافق 15 من شهر محرم 1443هـ، من قبل عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، حيث تم التصريح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي تويتر، أن الحالة الصحية والتحصين بجرعتي كورونا، هي الشرط الرئيسي للتعليم حصوريًا، أنه يتم تجديد الحالة الصحية للطلاب والطالبات بالجامعة، بشكل مستمر ودوري، وفي حال حصول الطالب على التحصين بجرعتي لقاح كورونا، يتم رفع تعليق الحضور بشكل إلكتروني فوري، والسماح لهم بحضور محاضراتهم الجامعية حضوريًا.

جامعة الملك خالد شرط رفع تعليق الحضور

إضافة لما سبق ذكره، فقد تم بالأمس الأحد، 22 أغسطس 2021م، الموافق 14 من شهر محرم 1443هـ، رفع الجداول الدراسية بكليات الجامعة، ومواعيد الحضور، وأيضًا كافة العمليات الإلكترونية الخاصة بالعام الجامعي الجديد 1443هـ، كما قامت جامعة الملك خالد اليوم، بوضع التعليمات النهائية لعودة الطلاب، وذلك بعد اجتماع معالي وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، بجميع رؤساء جامعات المملكة، للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد 1443، والتأكد من كافة التجهيزات من الالتزام بالإجراءات احترازية، بكل كلية ومنشأة جامعية، للعمل على سلامة وصحة الطلاب.

شروط العودة للتعليم حضوريًا بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية

كما ذكرنا سابقًا، أن جامعة الملك خالد، بالمملكة العربية السعودية، متمثلة في عمادة القبول والتسجيل، صرحت بعدة شروط، يجب توافرها حتى يتثنى للطلاب والطالبات، دخول الحرم الجامعي، ومباشرة محاضراتهم حضوريًا، ونذكر تلك الشروط في النقاط التالية:

أولًا لعودة آمنة وفق ما نصت عليه وزارة الصحة السعودية ، ووزارة التعليم، لابد من الالتزام بالتدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية.

وفق ما نصت عليه ، ووزارة التعليم، لابد من الالتزام بالتدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية. كما يجب الحفاظ على التعقيم المستمر، والالتزام بارتداء الكمامة، للسماح بدخول الحرم الجامعي، حتى مع التحصين.

أيضًا الحصول على جرعتي كورونا، من أبرز شروط التعليم حضوريًا بالجامعة.

أبرز تعليمات التسجيل وعودة الدراسة جامعة الملك خالد بالمملكة 2021

في الختام من أبرز وأهم تعليمات عمادة القبول والتسجيل، بجامعة الملك خالد بالسعودية، عن خط سير العملية التعليمية، للعام الدراسي الجديد 2021/2022م التالي: