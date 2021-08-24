نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إمكان للسعوديين والمقيمين حتى 50.000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل إمكان للسعوديين والمقيمين وللعاملين بالقطاع الحكومي والخاص. يمكن طلب تمويل إمكان عبر تطبيق الهواتف أو عبر الموقع الإلكتروني أو من فروع إمكان المنتشرة بسائر مناطق المملكة. ويخضع التمويل لإشراف البنك المركزي السعودي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم إيداع المبلغ في حساب العميل فور الموافقة عليه.

تمويل إمكان للسعوديين والمقيمين

يساعدك تمويل إمكان على تلبية احتياجاتك المالية المتنوعة كتمويل السيارة أو تمويل لسداد الالتزامات المالية. وتتميز الشركة بتقديم تمويل بفوائد منخفضة ويمكن التقدم بطلب قرض دون كفيل وليس هنالك حاجة بأن تكون الشركة معتمدة من البنوك وتقدم الشركة مجموعة من القروض على النحو الآتي :

القرض الميسر إمكان

يُقدم هذا القرض لكافة للأفراد العاملين بالجهات والقطاعات للحصول على حلول تمويلية تلبي كافة الاحتياجات المختلفة بكل يسر وسهولة ويبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال حتى 50 ألف ريال، أو خمسة رواتب لمحولي الراتب علي المصرف وثلاثة رواتب لمحولي البنوك الأخرى ومدة التمويل تبدأ من 3 شهور حتى 24 شهرًا.

التمويل الإضافي إمكان

يمكن للعملاء الحصول على تمويل إضافي مع وجود تمويل قائم بنسبة استقطاع 50%، ويبلغ مبلغ التمويل من 5,000 ريال حتى 2,000,000 ريال للقطاع الحكومي و الشبه حكومي. وحتى 1,500,000 ريال للقطاع للخاص، ومدة التمويل من 12 شهر حتى 60 شهر.

تمويل المشتريات إمكان

يمكن تقسيط المشتريات بسهولة وسرعة بإجراءات ميسرة وسريعة يبدأ مبلغ التمويل للسعوديين من 1500 ريال حتى 20000 ريال. للمقيمين يبدأ من 1500 ريال وحتى 10000 ريال. فترة سداد من 3 شهور حتى 24 شهرًا بنسبة استقطاع تصل لـ 70% بدون تحويل راتب ولا يُشترط اعتماد جهة العمل وشروط التقديم على النحو الآتي:

العمر من 20-70 عام.

ألا يقل الراتب للمقيمين عن 5000 ريال.

للسعوديين يبدأ الراتب من 2000 ريال والمتقاعدين عن 1900 ريال.

متاح للسعوديين والمقيمين.

كيفية التسجيل في تمويل المشتريات إمكان