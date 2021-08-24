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كيف اسجل حساب في منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد 1443، فمع قرب بدء العام الدراسي الجديد داخل المملكة العربية السعودية، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي، فهناك عدد كبير من أولياء الأمور لم يقوموا بالتسجيل من قبل في منصة مدرستي، فمن خلال تسجيل حساب في مدرستي يتوفر لكل طالب متابعة العملية التعليمية عن بعد دون الذهاب الي مقر التدريس، فقد أصبحت منصة مدرستي من المنصات التعليمية الهامة التي أصبحت منبراً لتقديم الخدمات التعليمية بجميع مدارس التعليم الحكومي بالمملكة، وذلك بجميع المراحل التعليمية المختلفة مثل المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة ووصولاً للمرحلة الثانوية، وسوف نقوم بالإجابة علي أسئلة المواطنين وهو كيف اسجل حساب في منصة مدرستي.
كيف اسجل حساب في منصة مدرستي 1443
بحث كبير عبر محركات البحث خلال هذه الفترة عن كيفية إنشاء حساب في منصة مدرستي بشكل إلكتروني من خلال موقع المنصة التعليمية، والتي تم توضيحها من جانب وزارة التعليم من خلال حسابها الرسمي علي توتير بالطريقة التالية:
- يجب علي ولي الأمر أو الطالب أن يقوم بالدخول علي منصة مدرستي.
- التوجه الي اختيار تبويب القسم الخاص بالعودة للمدارس.
- يتم الضغط علي تسجيل حساب جديد من خلال المنصة.
- ثم يقوم كل ولي أمر بتسجيل الرقم الخاص بالهوية الوطنية وللمقيمين يتم تسجيل رقم الإقامة.
- وفي الخطوة التالية يتم تسجيل رقم الجوال الشخصي.
- تسجيل كافة البيانات الخاصة بنموذج التسجيل بالحساب الجديد.
- الضغط علي تأكيد تسجيل الحساب.
تسجيل دخول الطالب لمنصة مدرستي
يستطيع جميع الطلاب تسجيل الدخول علي منصة مدرستي من خلال البريد الإلكتروني الخاص بمايكروسوفت من خلال الخطوات التالية لجميع الطلاب:
- الدخول علي منصة التعليم الإلكتروني مدرستي.
- يجب الضغط بالدخول من خلال حساب مايكروسوفت سواء كان هذا الدخول لطلاب المراحل التعليمية المختلفة أو للكادر التعليمي.
- يجب تسجيل البريد الإلكتروني لمايكروسوفت والذي يكون مخصص لكل طالب علي حده.
- يتم إدراج كلمة المرور في المكان المخصص له.
- الضغط علي تسجيل الدخول.
- وبعدها سوف يتم انتقال المستخدم الي الصفحة الرئيسية للموقع.
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