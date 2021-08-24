‎طريقة التسجيل في نفاذ الوطني الموحد 1443

يبحث الآلاف عن طريقة التسجيل في نفاذ الوطني من مواطني المملكة العربية السعودية يومياً على محرك البحث “جوجل”، وتُقدم الحكومة السعودية خدمة التسجيل في منصة نفاذ إلكترونياً ضمن خدمات كثيرة أخرى معتمدة على التكنولوجيا الحديثة والتقنية التي هي أحد المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030م، وتهدف هذه الرؤية إلى زيادة معدل النمو الإقتصادي بالمملكة وتطوير التحول الرقمي والإعتماد عليه بشكل كلي إلى جانب النهوض بكل قطاعات المملكة، وتُعد خدمة النفاذ الوطني الموحد أحد أبرز وأهم خدمات وزارة الداخلية السعودية والتي تهدف من خلالها إلى التحكم في إصداروإدارة جميع بطاقات الهوية لمواطني المملكة إلكترونياً، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية التسجيل في منصة نفاذ الوطني الموحد كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد، فإلى نص المقال.

طريقة التسجيل في نفاذ

تهدف منصة النفاذ الوطني الموحد إلى انتشار وقبول فكرة الهوية الإلكترونية بين المواطنين السعوديين بهدف التسهيل عليهم في التعامل مع جميع قطاعات المملكة، وبالإضافة إلى ذلك تهدف المنصة إلى عمل ربط شامل بين كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن، ونوضح لكم الآن الخطوات اللازمة للتسجيل في بوابة النفاذ الوطني الموحد كالتالي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة النفاذ الوطني الموحد على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ستجد في الصفحة الرئيسية أيقونة “الملف الوطني” قم بالضغط عليها.

ثالثاً قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر فقط اكتب إسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

رابعاً الآن اختر الخدمة الذي تريدها.

رقم النفاذ الوطني الموحد

في حالة وجود أي مشكلة في الولوج إلى حساب المواطن في منصة نفاذ ينبغي عليه التواصل فوراً مع الدعم الفني من خلال طرق كثيرة نوضحها لكم كالتالي:

الطريقة الأولى قم بكتابة رسالة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني [email protected]

الطريقة الثانية قم بالإتصال برقم الدعم الفني الموحد لمنصة نفاذ 8001245556.

وفي نهاية مقالنا نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات بشأن كيفية تسجيل منصة نفاذ، ولأي استفسار اترك سؤالك في خانة العليقات وسنجيب عليه فوراً