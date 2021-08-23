نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP عبر موقع قياس طوال العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح تسجيل اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP عبر خدمات موقع قياس الإلكتروني، متاح طوال العام وغير مقيد بفترة معينة، وهو من الاختبارات التي تشرف عليها هيئة تقومي التعليم والتدريب، من خلال اختبارات القياس الذي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، مثل اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الثانوية، وقدرات الجامعيين والكفايات أو بمسماه الجديد الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والخريجين الجدد المقبلين على الالتحاق بالوظائف التعليمية بجانب القدرة المعرفية والاختبارات المتخصصة في التقييم.

اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP

يتيح قياس اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP من خلال 109 مقر للاختبارات المحوسبة في كل مناطق ومحافظات المملكة، هذا بالإضافة إلى 22 مقر معتمد بخارج المملكة، ويمكن للمتقدمين على اختبار قياس كفايات اللغة الإنجليزية اختيار وتحديد الوقت والمكان المناسب لهم، لأداء عملية التقييم عبر الدخول على بوابة قياس للخدمات الإلكترونية، وتسجيل أو إنشاء حساب المستخدم ، ثم الدخول بالبيانات التي أنشئها وتشمل اسم المستخدم وقد يكون السجل المدني وكلمة المرور المختارة ورمز التحقق.

من حسابك على موقع قياس يمكن الدخول على قائمة الاختبارات المتاحة في حسابك، والبدئ في التسجيل وملئ البيانات المطلوبة، ثم تحديد الوقت والموعد والمكان المناسب للاختبار، قم سداد رسوم قياس وتأكيد الحجز، وطباعة وصل السداد، ومعرفة وقت اختبارك ومكان عقدة ثم الحضور للمقر المحوسب في هذا الموعد.

المستهدفين في اختبار قياس كفايات اللغة الإنجليزية

يستهدف اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP عدد كبير من فئات الطلاب والخريجين الجدد مثل: طلاب الصف الثالث الثانوي العام، خريجي المرحلة الثانوية والجامعات السعودية وغيرها من الجامعات، المتقدمين على برامج الدراسات العليا، المتقدمين على أقسام اللغة الإنجليزية، راغبي الالتحاق ببعض الكليات العسكرية، معلمي اللغة الإنجليزية، الوظائف التي تطلب مستويات معينة من إتقان اللغة الإنجليزية، والاختبار معتمد بالعديد من الهيئات أوالجهات الخاصة والحكومية.

يتكون اختبار كفايات اللغة الإنجليزية من عدد من الأسئلة التي تهدف إلى قياس الكفاية في تلك اللغة، وقد تترواح عدد الأسئلة ما بين 117 وحتى 133 سؤال، من نوعية الاختيار من المتعدد، وفق نسب قد تم توزيعها بعناية، عبر قياس نسبة فهم المقروء بنسبة 40 %، والتحليل الكتابي بنسبة 10 %، والتركيبات النحوية “الجرامر” بنسبة 30 %، وللقدرة السماعية بنسبة 20 %، لتغطية المهارات الأساسية الثلاث لاستخدم الإنجليزية، وقد تم إعداد الاختبار وفق أليات متقنة.

رابط تسجيل قياس كفايات اللغة الإنجليزية

نأتي إلى خدمة التسجيل في اختبار كفايات الإنجليزية، عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية وتقوم بتكوين حسابك ثم التقديم على الاختيار ويوجد على موقع قياس شرح حول طريقة التسجيل وسداد الرسوم.