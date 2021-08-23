نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة رواتب العمالة الوافدين وتحديد رواتب السعوديين بالحكومة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت المملكة العربية السعودية عن رواتب العمالة الوافدة، عن ارتفاع متوسط الأجر الشهري للعمالة الوافدة الذي يتقاضونه 2.17% حيث أن قد توصل إلى 4.136 ألف ريال سعودي مخصص للعاملين، وهذا مقابل 4.048 ألف ريال سعودي مخصص للعاملين الوافدين في عام 2019م حيث أن قد شهدت رواتب العاملين الوافدين من للذكور الذي قد بلغ نسبته حوالي 2.9% الذي قد بلغ حوالي 4.274 ألف ريال سعودي، حيث أن هذا في الربع الثاني للعام الماضي 2020م وهذا مقابل 4.152 ألف ريال سعودي مخصص.

نسبة الوافدين المشتغلات في السعودية :

ومن الجدير بالذكر أن نسبة الوافدين المشتغلات بالمملكة العربية السعودية قد تراجع أجرهم الشهري قد بلغ 6% وهذا مستوى 2.917 ألف ريال سعودي مخصص للعاملين الوافدين، وهذا مقابل 3.104 ألف ريال سعودي مخصص هذا في عام 2019م، ولذلك تم الإعلان على أن رواتب العاملين الوافدين قد تم ارتفاعها وهذا شي اساسي، ولذلك قد بلغ 2.6% مقارنه بالربع الأول من العام الماضي 2020م حيث أن في هذه الفترة قد بلغ حوالي 4.031 ألف ريال سعودي.

رواتب العاملين بالحكومة السعودية :

في الفترة الأخيرة تم الايضاح على أن تم تسجيل رواتب السعوديين العاملين بالحكومة قد تم ارتفاعها بنسبة تصل إلى 0.04% لتصل إلى 11.455 ألف ريال سعودي مخصص وهذا مقابل 11.450 ألف ريال سعودي، ولذلك لكي يصبح الزيادة التي تم الايضاح عنها بنسبة تصل إلى 0.04%.

ومن المؤكد أن مبلغ رواتب السعوديين المستفيدين الشهرية من الذكور حوالي 11.587 ألف ريال سعودي مخصص وهذا مقابل 11.534 ألف ريال سعودي وهذا مقارنة بالعام الماضي 2020م ولذلك تم ارتفاع نسبته إلى 0.45% ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم تراجع في رواتب الإناث العاملات بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية قد تصل إلى 0.88% حيث أن هذا قد يصل إلى 11.001 ألف ريال سعودي مخصص ولذلك هذا مقابل 11.099 ألف ريال سعودي مخصص وهذا مقابل الربع الثاني لعام 2019م.

وقد تجدر الإشارة على أن قفز متوسط رواتب الأجانب العاملين بالمملكة العربية السعودية تصل إلى 32.44% وهذا في نهاية الربع الثاني من العام الماضي 2020م حيث أن قد تصل إلى 10.908 ألف ريال سعودي مخصص، ولذلك تم الايضاح على أن هذا مقابل 8.236 ألف ريال سعودي وهذا في عام 2019م.