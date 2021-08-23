نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حافز طاقات للحصول على راتب 2000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حافز طاقات للحصول على راتب 2000 ريال يتساءل عنها الكثيرين في المملكة العربية السعودية، حيث أنهم يرغبون في معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف لمختلف المؤهلات في السعودية على الموقع الرسمي تسهيلاً على جميع الراغبين في الالتحاق بعمل، لذا سوف نتعرف على المزيد عبر السطور القادمة.

حافز طاقات

برنامج حافز هو من ضمن أبرز البرامج الوطنية بالمملكة العربية السعودية لكي يُساهمون في تقديم يد العون للباحثين عن عمل، فهذا البرنامج يُتيح العديد من الفرص للشباب بالسعودية.

التسجيل في حافز طاقات للحصول على راتب 2000 ريال

لكي تتمكن من التسجيل في حافز للحصول على راتب يعتبر هذا الأمر من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من الشباب الراغبين في الالتحاق بعمل ما، لذا يُمكنكم التسجيل عن طريق اتباع ما يلي:

الانتقال إلى الرابط الرسمي الخاص بحافز طاقات.

بعد ذلك أنقر على تسجيل الدخول وقم بتحديد نوع الهوية الخاصة بك.

أنقر على التالي وقم بكتابة اسم المستخدم، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور، وتاريخ الميلاد وباقي البيانات المطلوبة.

بعدها أضغط على الموافقة على جميع الشروط والأحكام ثم تحقق من رقم جوالك.

بعد ذلك أدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة له ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة ثم أنقر على إرسال طلب الالتحاق بالبرنامج.

أخيراً سيتم التواصل معك في حالة القبول من قبل صندوق المواد البشرية السعودي.

شروط التسجيل في حافز

أعلنت وزارة العمل والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها لكي يتمكن الأشخاص في التسجيل لأول مرة في حافز، ومنها ما يلي:

ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أمه سعودية الجنسية.

لابد من أن يكون قادر على العمل.

يشترط ألا يكون موظف سواء في القطاع الخاص أو العام.

ينبغي أن يتجاوز عمره 20 ولا يزيد عن 35 جنيه.

يجب ألا يكون ممتلكاً لأي نشاط تجاري أو طالب أو متدرب.

ضرورة ألا يكون مستحق لمعاش التقاعدي أو تعويض ضد التعطل.

يلزم ألا يكون دخله الثابت 2000 ريال سعودي.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا وهو التسجيل في حافز طاقات للحصول على راتب 2000 ريال ونود أن يكون نال إعجابكم.