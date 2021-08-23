تفاصيل نظام النفايات وعقاب المخالفين له

نظام النفايات وعقاب المخالفين له 10 سنوات و30 مليون ريال سعودي حيث كشفت إدارة النفايات في السعودية أنها مستمرة في العمل على الرسوم الخاصة بجمع النفايات، والتي من مسؤولية وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.

ثم سيقوم المركز الوطني الذي يحتوي على إدارة النفايات بإنهاء وإتمام دراسة النموذج المالي لنظام النفايات الجديد،

وستقوم بتحديد الأموال المطلوبة من كل مكان أو مركز مسؤول عن التعامل وإنتاج النفايات.

كما أنها كشفت عن فصول نظام النفايات الجديد والذي يتضمن 11 فصل ليتم التعريف بالنظام وعقوباته وجميع أحكامه،

وأنها تضاعف الغرامة للمواطنين الذين يقومون بالعودة إلى المخالفة مرة أخرى.

أيضًا كشفت عن هدف نظام النفايات وعقاب المخالفين له وقالت أنه يهدف لجمع النفايات ونقلها ثم يتم فرزها جيدًا وتخزينها.

ثم يتم استيرادها وتصديرها، وإعادة تدويرها ومعالجتها وبذلك يتم التخلص من النفايات بطريقة آمنة وسليمة.

نظام النفايات وعقاب المخالفين له

كما أنها كشفت عن مدة عقوبة مخالفين هذا النظام الجديد،

ومدة العقوبة لهم هي عشر سنوات سجن، ودفع غرامة مالية لا تزيد عن 30 مليون ريال سعودي.

ومدة العقوبة لهم هي عشر سنوات سجن، ودفع غرامة مالية لا تزيد عن 30 مليون ريال سعودي. سيتم تنفيذ هذه العقوبات على كل من يقوم بحرق النفايات وتخزينها أو معالجتها،

أو أي طريقة للتخلص منها بشكل خاطئ ومضر للبيئة والصحة العامة.

أو أي طريقة للتخلص منها بشكل خاطئ ومضر للبيئة والصحة العامة. كما أن نظام النفايات وعقاب المخالفين له يحتوي على ضوابط تنص على زيادة الغرامة في كل يوم يستمر الشخص المخالف بمخالفة القوانين، والتي تزيد بنسبة 10% من مبلغ الغرامة المحدد في النظام.

أيضًا سيتم عقاب المخالف وتضاعف له الغرامة مرة أخرى في حال العودة للمخالفة،

حيث يعتبر الشخص الذي يعود للمخالفة مرة أخرى في خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.

حيث يعتبر الشخص الذي يعود للمخالفة مرة أخرى في خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم. ويتم معاقبة الأشخاص المخالفين لشروط وقوانين وأحكام النظام الجديد بعدة عقوبات قد تكون غرامة 10 ملايين ريال سعودي،

ويتم وقف وتعليق التصريح أو الرخصة لمدة 6 أشهر، أو إلغاء الرخصة تمامًا.

نظام النفايات وعقاب المخالفين له