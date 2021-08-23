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عمر شويل - جدة طريقة احتساب مصنعية الذهب والاستثمار في الذهب في السعودية، يتساءل بعض المواطنين في السعودية أن كيفية احتساب مصنعية الذهب والرغبة في معرضة طريقة الاستثمار في الذهب كونها إحدى أفضل الطرق للاستثمار وزيادة المال، لهذا نوضح لكم اليوم كيفية بيع وشراء الذهب والاستثمار به في السعودية وكذلك كيف تحسب قيمة المصنعية.

حساب مصنعية الذهب في السعودية

الطريقة المتبعة لحساب مصنعية الذهب في السعودية ليست طريقة واحدة أو ثابتة كونها عملية تتأثر بعوامل مختلفة سواء كان حجم الذهب أو نوعه أو سعره الذي يتغير من فترة لأخرى، حيث يبحث عن سعر الذهب الكثير من الأشخاص سواء كانت السيدات أو محلات بيع الذهب، لهذا فإن طريقة احتساب مصنعية الذهب غير ثابتة وتتغير من منطقة لأخرى ومحل لآخر، حيث يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:

تحديد عيار الذهب المراد شرائه. معرفة سعر جرام الذهب. قيمة الذهب وهي بعد تحديد النقاط السابقة يتم معرفة سعر بيع قطعة الذهب للمالك الأصلي لها. أما عن طريقة حساب مصنعية الذهب فهي بضرب سعر عيار الذهب المختار في وزن قطعة الذهب والناتج النهائي تضاف عليه قيمة المصنعية. مع العلم أن البائع قد يتعرض لخسارة كبيرة عندما تضاف قيمة المصنعية لهذا يجب اختيار المحلات الموثوق بها التي يراعى أصحابها ضميرهم ولا يزيدون مبلغ كبير للمصنعية حتى تكون الخسارة مقبولة.

خطوات الاستثمار في الذهب في السعودية

هناك طريقتين محددتين للاستثمار في الذهب في السعودية هما:

طريقة الاستثمار في الذهب الأولى

يقوم المالك بشراء سبائك ذهب من خلال البنوك التي تتيح ذلك مع اختيار الشركة أو البنك الموثوق به، وعلى الشركة أن تقوم بإرسال السليمة للمنزل أو يمكن للمالك أن يضعها كوديعة في البنك.

طريقة الاستثمار في الذهب الثانية

القيام بفتح حساب في البنوك التي تسمح بحسابات التداول الإلكترونية ومتابعة أسعار الذهب والبيع والشراء من خلال الحساب، وعندما يهبط سعر الذهب يقوم المالك بالشراء ويبيع عندما يرتفع السعر مرة أخرى.