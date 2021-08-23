قرض لجميع المواطنين بالمملكة بقيمة 60 ألف ريال للمتقاعد والمقيم بدون كفيل

قرض لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية للمتقاعد والعسكري والمقيم بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث قامت شركة اكسترا المعروفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتقديم افضل تمويل شخصي لجميع المواطنين وبشروط ميسرة ومتوفره لدي الجميع من المواطنين، فقد تقديم شركة اكسترا التمويل بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي المقدم بقيمة 60 ألف ريال

يقدم برنامج تسهيل التابع لشركة اكسترا المعروف داخل المملكة العربية السعودية تمويل شخصي لجميع المواطنين بالمملكة السعودية، سواء للمواطن السعودي أو المتقاعد عن العمل الحاصل علي المعاش والعسكرين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ويتوفر التمويل بقيمة 60 ألف ريال كحد اقصي، حيث يمكن لجميع المواطنين التقديم علي التمويل الشخصي بكل سهولة من خلال الدخول علي المواقع الرسمي التابع لبرنامج تسهيل لكي يتمكن العميل من التقديم علي التمويل الشخصي، ثم قم بتسجيل جميع البيانات وكتابة رقم الهاتف الجوال ثم الاختيار التمويل التي ترغب في الحصول علية.

المستندات المطلوبة عند التقديم علي التمويل الشخصي

يتطلب برنامج تسهيل عند التقديم علي التمويل الشخصي انه لا بد من العميل المتقدم توفير بعض المستندات التي قام بتحديدها وذلك من اجل إتمام الموافقة علي التمويل الشخصي، والتي يمكنكم التعرف علي المستندات المطلوبة كالتالي:

يجبب تقديم صورة من الهوية الوطنية في حالة أن كان العميل المتقدم سعودية الجنسية، وصورة للإقامة أن كان المواطن المتقدم مقيم بالمملكة. لا بد من تقديم إثبات الدخل الشهري عن طريقة التأمينات الاجتماعية أو تعريف الراتب الشهري. يجب تقديم العنوان الوطني الخاص بالعميل المتقدم والتحقيق مون رقم الهاتف الجوال عن طريق خدمة أرقامي.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من برنامج تسهيل

أوضحنا لكم من خلال مقالنا السابق عن تمويل برنامج تسهيل المقدم لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية كما أوضحنا لجميع الشروط التي قامت الشركة بتحديدها لجميع المواطنين سواء أن كان مواطن سعودي أو متقاعد أو عسكري أو مقيم، ويمكن التعرف علي جميع الشروط،، فمن يرغب بتعرف يمكنكم الدخول علي المقال التالي لكي تتعرف علي جميع الشروط المطلوبة: تمويل اكسترا.