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عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن هي طريقة ذكية لمعرفة الاستحقاقات التقديرية للمواطن، والذي له الحق في الدعم، وتُقدم حاسبة المواطن تلك المعلومات قبل موعد الحصول على الدفعات المستحقة.

حيث طالب برنامج حساب المواطن عبر موقعه على تويتر، وعبر الخدمة الإلكترونية المقدمة للمستفيدين من الدعم الدخول على الحاسب لمعرفة قيمة الدعم التقديرية من قِبل البرنامج.

حاسبة حساب المواطن

هي خدمة يقدمها برنامج حساب المواطن. لكي يتعرف المواطنين على الدعم المستحق قبل موعد نزوله، حيث أن قيمة الدعم التي يُقدمها البرنامج تختلف من وقت للآخر، وذلك على عدة معايير أهمها ما يلي:

إجمالي دخل الأسرة، وكل فرد بشكل مستقل.

عدد أفراد الأسرة.

أعمار الأفراد التابعة لرب الأسرة سواء أكانت اكبر أو أقل من ١٨ عام.

وبناء على ذلك يتحدد القيمة المستحقة للمستفيد من الدعم. الذي يتم إيداعه في حساب المواطن بالبنك، وقد أوضح البرنامج أن أقل مبلغ للدعم الذي يتم إيداعه. في حساب المواطن هو ٣٠٠ ريال سعودي.

تم صرف الدفعة 45 من الدعم دفعة أغسطس2021

بالفعل قد بدأ برنامج حساب المواطن في إيداع قيمة الدعم المستحق في الحسابات البنكية للمواطنين. وذلك حتى يستطيعوا صرف الدعم.

كما قام برنامج حساب المواطن بتحديد موعد صرف الاستحقاقات المقدمة للمواطنين، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر أغسطس للعام ٢٠٢١.

يمكن لأي مواطن أن يعترض على القيمة التي تم إيداعها له في الحساب البنكي. وذلك عن طريق اتباع خطوات البرنامج الخاصة بالاعتراض والشكاوى.

الاستعلام عن الأهلية في برنامج حساب المواطن ١٤٤٣

قام برنامج حساب المواطن عبر موقعه على تويتر بحث المواطنين. على التحقق من أهليتهم لاستحقاق الدعم على البرنامج، وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية.

كما يحق للمواطن الاعتراض على عدم أهليته للحصول على مبلغ الدعم في موعد أقصاه ثلاثة أشهر، وذلك قبل أن يتم إزالته من البرنامج.

وأيضا يمكن للمواطنين تحديث البيانات الخاصة بهم على برنامج حساب المواطن من خلال رقم الهوية.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة ٤٥ لشهر أغسطس

يمكن الاستعلام عن حساب المواطن باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلنه المرور، وإضافة رمز التحقق أن تستعلم عن مبلغ الدفعة المستحقة لك من خلال رابط موقع حصاب المواطن.