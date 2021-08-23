نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي واسترجاع كلمة السر عبر تطبيق توكلنا لعام 1443 ومتى يتم التدريس على المنصة بالعام الحضوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي بعد أن تم التسجيل عليها من الطلاب العام الماضي من أجل الدراسة بها عن بعد بعد انتشار الوباء بالبلاد، وتم التسجيل عليها من خلال تطبيق توكلنا، حيث أنه تم التسجيل من قبل الأفراد والأسرة حسب حساب كل طالب وأسرة، وتعتبر منصة مدرستي أدت إلى إنجاز عظيم بها بالتعلم عن بعد، وذلك مما أدى إلى استمرارية التعليم وعدم توقفه لأي سبب، وبالفعل نجحت المنصة وجميع المنصات الأفتراضية في الشرح للطلاب وحل واجاباتهم والمتابعة مع معلميهم على المنصة.

منصة مدرستي واسترجاع كلمة السر للمنصة لعام 1443 بالفيديو والخطوات

لاسترجاع كلمة السر لمنصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا لك أو لأحد أفراد أسرتك من الطلاب والطالبات، اتبع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على تطبيق توكلنا من خلال حسابك.

ثانياً قم بالدخول على أيقونة خدمات في أسفل التطبيق كما بالصورة التالية:

ثم إنزل للأسفل ستجد أيقونة أخرى مكتوب عليها بيانات منصة مدرستي قم بالضغط عليها:

ثم ستجد أسماء الطلاب والطالبات من الأفراد، وأفراد أسرتك

ثم إذا أردت استرداد كلمة السر لمنصة مدرستي قم بالضغط على تحديد الكل، أو الفرد الذي تريد استرجاع كلمة السر له ثم اضغط على أيقونة إرسال.

وستصلك رسالة بالرقم السري على رقم الجوال المسجل على تطبيق توكلنا.

وبهكذا تستطيع استرجاع حسابك على منصة مدرستي.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لاسترجاع كلمة السر بكل سهولة:

عودة الدراسة حضورياً بالسعودية والتعليم على منصة مدرستي1443

بدأت الدراسة حضوريا بالسعودية من يوم 21 محرم لعام 1443، وذلك بعد إنقطاعها عام كامل عن بعد، حيث أنه ستصبح الدراسة هذا العام ثلاثة فصول دراسية، ولكل فصل أجازات وأيأم محددة للدراسة.

حيث أنه مع عودة المدارس حضورياً قال مدير التعليم أنه سيتم دمج التعليم مابين حضوري بالمدارس والتعليم عن بعد بمنصة مدرستي، وذلك في حال تجاوز الطلاب للعدد المسموح به في الفصل.