نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستحقة لصرف إعانة شهرية من التأهيل الشامل للرجال والنساء وشروط التسجيل في المقال التالي

الحصول على إعانة التأهيل الشامل الجديد للرجال والنساء وشروط صرف إعانة شهرية من التأهيل الشامل لمن يعانون من الأمراض ولذوى الاحتياجات الخاصة والذين توليهم مملكة الإنسانية رعاية خاصة وتتكفل بدعمهم مالياً ومعنوياً وتأهيل العديد منهم للقيام بالأعمال التي تتناسب مع إعاقته وتوفر لهم سبل الدعم وتحقق لهم الحياة الكريمة وفق عدد من الشروط للحصول على الدعم المالي من التأهيل الشامل للرجال والنساء من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الذين يعانون من عدد من الأمراض والأعراض المرضية التي سنذكرها. الفئات المستحقة لصرف التأهيل الشامل من التنمية الاجتماعية الأشخاص الذين لديهم أعاقة شلل الأطراف العلوية أو شلل الأطراف السفلية.

وكذلك الأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي أو الثلاثي.

ثم الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالشلل الكامل.

وأيضاً الأشخاص المصابين بنقص المناعة أو المصابين بالأورام الخبيثة أو الأشخاص الذين يعانون من الشلل الرعاش.

وأيضاً يتكفل التأهيل الشامل بالأسر التي تكون من غير عائل رسمي أو رب أسرة.

ثم الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر وكذلك المصابين بعدم القدرة على الأبصار.

وكذلك المصابين بالفشل الكلوي. شروط الحصول على إعانة شهرية من التأهيل الشامل يجب على الشخص المستفيد أن يكون مدرج في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كمستفيد.

كذلك لا يجب أن يتجاوز الدخل الشهرى للمتقدم عن 4000 ريال شهرياً.

وأيضاً يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على إعانة التأهيل الشامل مصاب بأحد الأعراض التي ذكرناها بالأعلى.

ويجب أن يكون الشخص المستفيد كان بأح المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

كذلك يجب ألا يتجاوز عمر المستفيد عن 45 عاماً ويتم استثناء المصابين بالسرطان والأورام والفشل الكلوي من شرط السن.

ويجب أن تكون الإعاقة معتمدة من وزارة الصحة.

وكذلك راتب النساء الغير متزوجة لا يتجاوز 2500 ريال شهرياً والمتزوجة لا يزيد عن 3000 ريال شهرياً.

وأيضاً يجب على المستفيد أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة. طريقة التسجيل في التأهيل الشامل الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كذلك إدخال كافة البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على خيار ” تسجيل”.

وبعد ذلك الدخول على ” خدمات الوزارة”.

ثم تحديد نوع الخدمة من خيار ” الخدمات الإلكترونية”.

والنقر على خيار ” الإعانة المالية لذوى الاحتياجات الخاصة”.

ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لكل بيان.

وإدخال البيانات الشخصية ثم بيانات الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.

وبعد ذلك النقر على خيار ” الموافقة علي البيانات” والإقرار الخاص بصحة تلك البيانات.

وأخيراً النقر على خيار ” تقديم طلب”. الاستعلام عن إعانة شهرية من التأهيل الشامل 1443 يجب أولاً تسجيل الدخول على رابط التأهيل الشامل.

وبعد ذلك يتم كتابة ” رقم الهوية الوطنية”.

ثم كتابة نوع الإعاقة للمستفيد من التأهيل الشامل.

وأخيراً كتابة رمز التحقق والنقر على خيار عرض استحقاق التأهيل الشامل. الوسوم عمر شويل - جدة الفئات المستحقة لصرف إعانة شهرية من التأهيل الشامل للرجال والنساء وشروط التسجيل - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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