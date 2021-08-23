نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك البلاد 2 مليون ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك البلاد بدون كفيل ولا تحويل الراتب الخاص به يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، حيث يعد بنك البلاد من أكثر وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات سهلة يمكن الاستفادة منها، فمن خلال موقعنا ثقفني نعرض خدمات بنك البلاد السعودي وكيفية الساتفادة من هذه الخدمات بالخطوات، بالإضافة إلى إنه يضم تمويل عقاري وشخصي وتأجيري للسيارات، وكلاً منهما يخضعان لشروط معينة، ويتم الاستفادة من خدمات البنك من خلال فتح الحساب أو التقديم على قرض أو طلب بطاقة ائتمانية، ونذكر أن أحكام بنك البلاد تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فمن خلال هذا المقال نوضح خطوات الحصول على التمويل وكيفية التقديم عليه.

تمويل بنك البلاد بدون كفيل:

تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية والأشخاص المقيمين حول تمويل البنك بدون كفيل، فقد أتاح بنك البلاد فرصة الحصول على قروض وتمويلات تصل إلى 2مليون ريال سعودي لتحقيق غرض التمويل، ويتم احتساب قيمة التمويل وفقاً للمرتب الشخري الخاص بطالب التمويل، مع التقسيط المناسب وفقا للاتفاق.

مميزات بنك البلاد تمويل الشخصي:

يساعد التمويل الشخصي في بنك البلاد إلى تحقيق ما يرغب فيه الطالب سواء بالزواج أو بتأسيس منزل أو دفع أقساط التعليم، بالإضافة إلى أن بنك البلاد يحتوي على العديد من المميزات التي تجذب الشخص وهي:

يتم السداد على فترات حوالي 5 سنين كما يمكن السداد بكل سهولة ويسر

التمويل يتم بدون تدخل من قبل الكفيل

أن التمويل متاح لكل من الأشخاص المقيمين والواطنين في المملكة العربية السعودية

يتيح التمويل إمكانية أن يتم التأجيل أو القسط من بداية القرض وتقسيط المبلغ على أجزاء كل عام.

يمكن الحصول على القرض بدون ضامن للرجال والنساء سواء يعملون في القطاع الخاص أو العام.

الحصول على تمويل إضافي

يتوافق أحكام بنك البلاد مع الأحكام الشرعية

الحرية الكاملة لاختيار قيمة القسط والفتترة التي يتم السداد من خلالها.

كيفية طلب تمويل بنك البلاد بدون كفيل ولا تحويل مرتب بالخطوات:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك البلاد اختيار نوع التمويل الذي يرغب في الحصول عليه الضغط على أيقونة اطلب الآن كتابة كافة البيانات المطلوبة (اسم العميل – رقم الهوية – جهة العمل – اسم جهة العمل – عمر العميل – نوع المنتج – الدخل الإجمالي – المدينة – اقرب فرع – اختيار رقم الجوال – تأكيد رقم الجوال – البريد الإلكتروني – الوقت المفضل للاتصال – رمز التحقق). الضغط على أيقونة إرسال

وقد فرض البنك بعض الشروط التي يجب توافرها عند المتقدم حيث يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام، أن يكون المتقدم يعمل في مجال القطاع العام أو الخاصـ بالإضافة إلى أن لا يقل الراتب عن مبلغ 3000 ريال للمواطن السعودي و 3500 ريال سعودي لغير السعوديين والمقيميين.