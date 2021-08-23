التسجيل في اختبار القدرات لطلاب الثانوية وموعد اختبارات قياس 1443

التسجيل في اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة 1443 وموعد اختبارات القدرات قياس للثانوية 2022 حيث تعد اختبارات قياس هي الفيصل لتحديد مستوى الطالب ويجب اجتياز اختبارات القدرات ومعرفة طريقة النجاح في اختبارات قياس لتحديد مستوى الطالب وصلاحية مستوى الطالب للالتحاق بالكليات المختلفة في المملكة حيث اصبح النجاح في اختبار القدرات هو الحاسم وشرط أساسي للقبول في الكليات المختلفة في المملكة لذا اصبح البحث عن موعد اختبار القدرات 1443 وكيفية التسجيل في اختبار القدرات قياس خطوة هامة في المشوار التعليمي لطلاب الثانوية العامة في المملكة.

كيفية التسجيل في اختبار القدرات للثانوية 1443

تسجيل الدخول إلى رابط موقع اختبارات القدرات ” المركز الوطني للقياس والتقويم”.

وبعد ذلك يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على ” أنا لست روبوت” وذلك لحماية الموقع من الاختراق.

وبعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق المرئي الموجود في الصورة أعلي كلمة تسجيل الدخول.

ثم الضغط على خيار ” تسجيل الدخول”.

يجب الاطلاع على الخيارات الموجودة بالصفحة وبعد ذلك النقر على خيار ” الاختبارات المتاحة للتسجيل”.

وبعد ذلك يتم النقر على خيار ” اختبارات القدرات العامة”.

ثم يتم تحديد نوع الاختبار سواء كان ورقياً او إلكترونياً.

ويجب تحديد اقرب موقع لإجراء الاختبار.

وبعد ذلك تحديد التوقيت المناسب لإجراء اختبار القدرات.

وأيضاً يجب مراجعة بيانات الحجز والتأكد من صحتها.

وأخيراً القيام بخطوات تسديد رسوم اختبار القدرات.

موعد تسجيل اختبارات القدرات للثانوية العامة 1443

تبدأ مواعيد تسجيل الطلاب والطالبات في اختبار القدرات للعام 1443 حي قرر المركز الوطني للقياس والتقويم أن بداية التسجيل في اختبارات القدرات للثانية العامة في المواعيد التالية:

التسجيل في اختبارات القدرات للطلاب 1443 بداية التسجيل لطلاب الثانوية في اختبارات قياس بداية من يوم 2 سبتمبر 2021 وذلك للفترة الأولي. أما بالنسبة للفترة الثانية فتبدأ من 20 سبتمبر 2021 وتستمر عملية التسجيل في اختبار القدرات حتى تاريخ 18 يناير 2022.

التسجيل في اختبارات القدرات للطالبات 1443 بداية التسجيل في اختبار القدرات للطالبات بداية من يوم 31 أغسطس 2021 وتستمر حتى يوم 20 سبتمبر 2021 للفترة الأولي. تما بالنسبة للفترة الثانية فتبدأ من يوم 20 سبتمبر 2021 وتستمر عملية التسجيل في اختبارات قياس حتى يوم 18 يناير 2022.

بالنسبة للاختبارات الورقية في اختبار القدرات فتكون في تلك المواعيد السابقة.

مواعيد اختبارات القدرات الإلكترونية تستمر في أي وقت في العام الدراسي.

موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021