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عمر شويل - جدة من أبرز ما يتم البحث عنه هو رابط تسجيل الأطفال في نظام نور 1443 و مواعيد تسجيل الروضات الحكومية للأطفال لضمان وجود مقعد تقوم وزارة التعليم بتقديم خدمة التسجيل الإلكتروني عبر نظام نور للتسهيل على أولياء الأمور تسجيل أبنائهم بالروضات دون الحاجة للانتقال للمدرسة مما يوفر من الوقت والجهد المبذول في ذلك.

تسجيل الأطفال في رياض الأطفال

تم فتح الباب لتسجيل الأطفال في مرحلة الروضة بكافة الروضات التابعة لوزارة التعليم السعودي، سواء عالمية أو أهلية أو حكومية وقد أقرت الوزارة التسجيل من خلال النظام الإلكتروني من دون الحاجة للذهاب للمدرسة. ويلتزم أولياء الأمور بالتسجيل بالمواعيد المقررة باستمرار.

رابط تسجيل الأطفال في نظام نور 1443

يتم تسجيل الأطفال في الروضات الحكومية من خلال نظام نور التعليمي من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول لبوابة نور.

وسجل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور ثم الانتقال لصفحة الأبناء ثم اختيار تسجيل طالب جديد.

كتابة رقم الهوية للطلاب وتحديد صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

ثم تحديد عمل ولي الأمر وإدخال بيانات الطالب المراد التسجيل له بالروضة.

ثم ملء بيانات بالمدرسة التي يريد الالتحاق بها ثم إرفاق المستندات المطلوبة.

ثم تأكيد الطلب.

مواعيد التسجيل بالروضة الحكومية 1443

التسجيل بكافة الروضات الحكومية بدأ منذ منتصف شوال الماضي ومستمر حتى تُعلن الوزارة عن انتهاء المقاعد المتاحة في الروضات الحكومية بكافة المدارس على مستوى المملكة. ولكن لابد من ولي الأمر من المسارعة في التسجيل لحجز مكان للطفل بدور الحضانة. لأن التسجيل المبكر يزيد من فرص القبول للطلاب.

أعمار القبول للطلاب في الروضات الحكومية 1443

حددت وزارة التعليم السعودي الأعمار التي على أساسها يتم قبول الطلاب بالروضات الحكومية على أن تكون الأولوية للطلاب السعوديين وأبناء الزوجة السعودية من الرجل الأجنبي وللأطفال الأكبر عمرًا، وقد تم تقسيم الأعمار على ثلاث مستويات على النحو الآتي:

المرحلة الأولى الأطفال من عمر 4 سنوات ولم يكمل 5 سنوات.

المستوى الثاني الأطفال ممن أكملوا 5 سنوات ولم يبلغوا سن السادسة.

بذلك يمكن التقديم للأطفال في مرحلة الروضة للعام الدراسي الجديد 1443 بسهولة من عمر 4 سنوات حتى عمر 6 سنوات فيما أكبر.