شروط وطريقة التقديم ومميزات تمويل الأهلي السعودي للسيارات بالمملكة

شروط وطريقة التقديم ومميزات تمويل الأهلي السعودي للسيارات هو اكبر البنوك واهمها بالمملكة، فيقوم بتقديم مختلف الخدمات المصرفية التي تساعد العملاء، بالحصول علي التمويلات لسد ديونهم، أو لامتلاك سيارة، أو بغرض يريد الحصول عليه، هذه الخدمات تتميز بالسهولة في الحصول عليها، ويمكن الحصول علي التمويل من خلال الخدمة الإلكترونية، لتوفير الوقت والجهد، في زيارة أي فرع من فروع البنك، وممكن الحصول علي تمويل، لشراء سيارة جديدة أو مستعملة، ثم أيضا برنامج الأهلي التأجيري ، وهو من البرامج المميزة التي يوفرها البنك، وهي تعتمد علي دفعات، دفعة في بداية التمويل ودفعة في اخر التمويل، فسوف نتعرف في هذا المقال علي تمويل السيارات من الأهلي السعودي. ويمكن أيضا قراءة شروط تمويل السيارة من بنك البلاد يصل إلي 500 ألف ريال سعودي.

شروط وطريقة التقديم ومميزات تمويل الأهلي السعودي للسيارات

هناك شروطا الواجب توافرها للتقديم على تمويل البنك الأهلي السعودي للسيارات بالمملكة:

لا يقل الراتب عن 2500 ريال، إذا كان الراتب محول إلي البنك، سواء موظف في القطاع الحكومي والخاص. أما إذا كان الراتب غير محول، فيجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي. كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور، وخطاب خاص بالتأمينات الاجتماعية. مدة العمل لا تقل عن شهر. عمر العميل لا يقل عن 18 عاما.

المستندات المطلوبة لتمويل الأهلي السعودي للسيارات

تحديد السيارة وسعرها. ثم الهوية الوطنية سارية. صورة من رخصة قيادة سارية. ثم خطاب تعريف من جهة العمل. الدخل لايقل 10,000 إذا كان طلب التمويل لمالك مؤسسة. تاريخ المؤسسة وإنشاءها بمده لا تقل عن ثلاثة اشهر. وعمر العميل لا يقل عن 25 عاما، وجود كشف حساب صادر من البنك لأخر 6 شهور. أما إذا كان طالب التمويل من المتقاعدين فلا يقل الدخل عن 2500 ريال سعودي. والعمر لا يزيد عن 70 عاما. ومطلوب الأوراق الآتية، سعر السيارة، صورة الهوية، صورة لرخصة القيادة، اصل خطاب التأمينات الاجتماعية.

مميزات تمويل السيارات من الأهلي السعودي

1% قيمة الرسوم الإدارية، بحد اقصي 5000 ريال سعودي. ثم الحصول علي نسبة سنوية منخفضة. لا يشترط تحويل الراتب. ثم التمويل للوطنين والمقيمين بالمملكة. مدة التمويل إلي 5 سنوات. توفير تامين شامل علي السيارة، في حالة التأجير. توفير موظفين لمساعدة العملاء في تمويلاتهم.

طريقة شراء السيارة من الأهلي السعودي

الدخول إلي الموقع الإلكتروني للبنك. ثم التوجه إلي التمويل التأجيري. والضغط علي التقدم بالطلب الآن، من اسفل الصفحة. ثم يقوم العميل بتسجيل البيانات بنموذج الطلب. والضغط علي حفظ. واتبع تعليمات الطلب والموقع، لتحصل علي التمويل التأجيري للسيارة.

ويمكن قراءة هذا المقال للاستفادة الخدمات التي تقدمها شركة اليسر وعروضها لتقسيط السيارات بالمملكة.